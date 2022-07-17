صعود مقتدر ایران به مرحله یک چهارم/عبور بلندقامتان از ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ تیم ملی بسکتبال ایران در سومین دیدار خود در کاپ آسیا با ترکیب حامد حدادی، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی، بهنام یخچالی و سجاد مشایخی به مصاف ژاپن رفت و پیروزی قاطع ۸۸ بر ۷۶ را به دست آورد.

نتایج کوارتر های این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول ۲۷ بر ۲۴ به سود ایران

کوارتر دوم ۲۱ و ۱۰ به سود ایران

کوارتر سوم ۲۰ بر ۱۲ به سود ایران

کوارتر چهارم ۳۰ بر ۲۰ به سود ژاپن

حامد حدادی با کسب ۲۱ امتیاز، ۱۱ ریباند و ۴ پاس گل مؤثرترین بازیکن در این دیدار بود و دبل دبل کرد. همچنین سعید ارمغانی در رویارویی با ژاپن از تمام نفرات تیم ملی استفاده کرد و هر ۱۲ بازیکن هم صاحب امتیاز شدند.

تیم ملی بسکتبال ایران در گروه C با ژاپن، سوریه و قزاقستان قرار داشت و با کسب سومین پیروزی خود در مرحله مقدماتی به عنوان سرگروه، پس از دو روز استراحت روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه، در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار اردن و چین تایپه بازی خواهد کرد.

شایان ذکر است دیدار تیم‌های اردن و چین تایپه روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.