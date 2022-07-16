به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عبادی‌پور درباره وضعیت تیم ملی والیبال ایران در اردوی شهر گدانسک گفت: اردوی خوبی داشتیم. بعد از مرحله مقدماتی دو روز استراحت کردیم و ریکاوری بسیار خوبی داشتیم. بعد استراحت به تمرینات بدنسازی و توپی ادامه دادیم و خوشبختانه شرایط بسیار خوبی در حال حاضر داریم.

وی درباره مسابقه با تیم لهستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌ها گفت: ۱۰۰ درصد کار بسیار سختی پیش رو داریم. با لهستانی بازی می‌کنیم که یک بار در هفته سوم مقابل این تیم پیروز شدیم و انگیزه بالاتری نسبت به دیگر تیم‌ها دارند و به فکر انتقام هستند. اگر بخواهند قهرمان شوند باید ایران را شکست دهند. این موضوع کار را سخت می‌کند ضمن احترام به تیم لسهتان ۱۰۰درصد توان خود را به نمایش می‌گذاریم و همانگونه که تا کنون پیش رفتیم دوباره عمل خواهیم کرد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره اظهارات برخی بازیکنان تیم لهستان مبنی براینکه ایران برای مسابقه مرحله نهایی انتخاب کردند، گفت: واقعا باعث شرم است که لهستان تیم خود را با تیم ایران مقایسه کند. اکثر بازیکنان ایران تغییر کردند و با تیمی در این مسابقات شرکت کردیم که چند بازیکن ایران نخستین حضور خود در لیگ ملت‌ها را تجربه می کنند.

وی ادامه داد: لهستان بهترین تیم جهان است و قهرمان دو دوره جام جهانی است. بازیکنانی مانند کورک که در مسابقات جام جهانی ارزشمندترین بازیکن شد و یانوش که در قهرمانی جهان ارزشمندترین بازیکن شد، در اختیار دارد. همچنین بازیکنان سرعتی و لیبرو این تیم بهترین‌های جام جهانی شدند. بنابراین خنده‌آور است که لهستان خود را با تیم ایران مقایسه کند.

عبادی‌پور با یادآوری این‌که ایران در هفته سوم یک بار مقابل لهستان برنده شد، گفت: تیم ایران در مسابقات امسال چندین تغییر داشته است. با این‌حال در مرحله نهایی ۱۰۰ درصد توان خود را می‌گذاریم. نتیجه مسابقه مهم است اما برد و باخت تا این مرحله برای تیم ایران مهم نبوده است. در مجموع فارق از هر نتیجه‌ای باید منتظر بمانیم که چه اتفاقی می‌افتد.

وی درباره شناختش از تیم لهستان و این‌که این اطلاعات به چه میزان به تیم ایران کمک کننده هست، گفت: بازیکنان والیبال و یا دیگر رشته‌های ورزشی عادت‌های خاص خود را دارند و شاید اول بازی بخواهند کارهای دیگری انجام دهند، اما بازهم عادت‌های همیشگی خود را در نهایت دنبال خواهند کرد. با توجه شرایط تیم ایران و شناخت کادر فنی از تیم لهستان، بازیکنان این تیم در امتیازهای بالای ۲۰ عادت‌های همیشگی خود را انجام می‌دهند و اگر بازیکنان تیم ایران به مسایل و نکات ریز دقت داشته باشند و در زمان لازم انجام دهند، نتیجه خوبی مقابل لهستان خواهیم گرفت.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره کرخوانی برخی بازیکنان لهستان هم گفت: تیم لهستان را در دو تورنمنت مهم و در بدترین شرایط ممکن شکست دادیم. یکی در المپیک که با بهترین بازیکنان آمده بودند و دیگری در لیگ ملت لهستان را در خانه شکست دادیم، بنابراین این تیم شرایط سختی دارد و برای این‌که این استرس را به بازیکنان تیم ایران منتقل کنند، کرخوانی دارند.

وی تصریح کرد: اما این کار اشتباه است زیرا از اول این تورنمنت اعلام کردیم که برای کسب تجربه آمدیم و اگر می خواهند این فشار را به تیم ایران منتقل کنند، سخت در اشتباه هستند. درسته که به مرحله نهایی صعود کردیم اما باز هم برای کسب تجربه آمدیم. نمی‌شود از تیم ایران توقع زیادی داشت، به دلیل این‌که اکثر بازیکنانش زیر ۲۳ سال هستند و اولین تجریه حضور در مسابقات مهم را دارند.

مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۲ از روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در شهر بولونیا ایتالیا آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف لهستان می‌رود.