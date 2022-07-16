مددجویان بهزیستی از سامانه نهضت ملی مسکن حذف نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر علی ربوبی رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراض برخی از معلولان مبنی بر حذف نوبت آنان در سامانه نهضت ملی مسکن گفت: به همه افراد ثبت نام شده در سامانه نهضت مسکن پیامکی مبنی بر لزوم واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان ارسال شده است؛ پیامکی هم اخیراً از سوی وزارت راه و شهرسازی مجدداً ارسال شده است؛ اما بر اساس آخرین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس محترم جمهور و مصوبه‌ای که آن جلسه داشت قرار بر این شده است که مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در مراحل ابتدایی کار هیچ مبلغی را به عنوان آورده نداشته باشند و منابع اولیه نهضت ملی مسکن هم منابع تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود که برای این افراد به صورت وام‌های ۴ درصدی در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر این کمک‌های بلاعوض دستگاه‌های دولتی و منابع صندوق ملی مسکن اختصاص داده شده است.

دبیر سابق دفتر مسکن سازمان بهزیستی افزود: بنابراین درست است که پیامکی برای معلولان ارسال شده است؛ اما با وزارت راه و شهرسازی هماهنگ شده است که هیچ مددجویی از سامانه نهضت ملی مسکن حذف نشود و تاکنون هم هیچ مددجویی حذف نشده است و قرار شد اگر در مرحله اول پرداخت معلولان هیچ گونه واریزی نداشته باشند؛ باز هم هیچ اتفاقی برای ثبت نام آنان رخ ندهد؛ این موضوع را به مسئولان استان‌ها هم اعلام کردیم و به مددجویانی هم که پیگیر این موضوع هستند اطلاع رسانی صورت گرفته است؛ امیدوارم خبرنگاران هم از طریق رسانه‌های خود این موضوع را مجدداً تاکید داشته باشند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی با اشاره به تأمین مسکن خانواده‌های دارای دو معلول که با همکاری مجمع خیرین و بنیاد مستضعفان در حال تکمیل است گفت: این طرح دو فاز داشته است که در فاز اول احداث ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود که ساخت بخش قابل توجهی از این واحدها به اتمام رسیده است و خانواده‌های تحت پوشش ما در آنها اسکان پیدا کرده‌اند؛ حدود دو هزار واحد از این واحدها در مراحل مختلف ساخت هستند که همکاران عزیزمان در بنیاد مستضعفان و بهزیستی و بنیاد مسکن و مجمع خیرین و وزارت شهر راه و شهرسازی پیگیری اتمام این حدود دو هزار واحد مسکونی هستند.

وی با بیان اینکه فاز جدیدی برای ساخت در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است؛ گفت: این یک تفاهم نامه دوجانبه میان سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و توسط آقایان قادری و فتاح به امضا رسیده است که طی آن ۴ هزار واحد مسکونی جدید اجرایی شود؛ این توافق نامه اواخر سال گذشته به امضا رسیده است و تقریباً یک ماه قبل شیوه نامه اجرایی آن با مشارکت سازمان بنیاد مستضعفان طراحی و جانمایی شد و امیدواریم ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود البته در تعدادی از استان‌ها هم عملیات احداث با منابعی که سازمان بهزیستی در نظر گرفته است آغاز شده است.

ربوبی در خصوص منابع در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح گفت: برای ساخت واحدهای مسکونی در حوزه روستایی ۱۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض از سوی بنیاد مستضعفان اختصاص داده شده است و پنجاه میلیون تومان از سوی سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است؛ در حوزه شهری ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی بنیاد مستضعفان و ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی بهزیستی در نظر گرفته شده است؛ شیوه اجرایی این تفاهم نامه باید به تصویب می‌رسید که پس از آن عملیات اجرایی آغاز شود.

ربوبی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ واحد با کمک‌های بلاعوض سازمان بهزیستی آغاز شده است و احتمالاً از مرداد ماه هم عملیات اجرایی و پرداخت کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان در فاز دوم که چهار هزار واحد خواهد بود آغاز خواهد شد.