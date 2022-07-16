آمریکا با حربه تحریم، اروپاییها را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، معاون اول کمیته بین‌المللی پارلمان روسیه می گوید آمریکا از طریق وضع تحریم علیه کشورش، اتحادیه اروپا را به بن بست نابودی می کشاند.

«ولادیمیر جباروف» در این باره گفت که واشنگتن اتحادیه اروپا را از طریق وضع تحریم‌ علیه روسیه به ورطه‌ای می‌کشاند که ممکن است راهی برای خروج از آن نداشته باشد.

این سناتور افزود: اتحادیه اروپا برای وضع بسته تحریم های بعدی علیه روسیه، هفتمین بسته، اعلام آمادگی کرده است. آنها به دنبال چه چیزی هستند؟ آنها خودشان متوجه شده اند که این اقدامات روسیه را از دستیابی به هدفش باز نمی دارد.

جباروف یادآور شد که همان کاری که هیتلر در زمان جنگ جهانی صورت داد و اروپایی ها را علیه روسیه متحد کرد، آمریکا در حال حاضر در تلاش برای انجام آن است. این سناتور روس تاکید کرد که آیا واقعا اروپایی ها نمی دانند که آمریکا آنها را به ورطه ای می کشاند که هرگز نمی توانند از آن خارج شوند؟

در همین راستا، «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا واردات طلا از روسیه را تحریم کنند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این خبر را همزمان با در پیش بودن بسته تحریمی جدید این اتحادیه علیه روسیه اعلام کرده است. در همین ارتباط گفته شده علاوه بر تحریم طلا قرار است صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه غیر نظامی – نظامی نیز به روسیه محدود شود.