  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

طی حکمی از سوی مخبر؛

معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد

معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد

براساس حکمی از سوی مخبر، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌‎جمهور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری با صدور حکمی حمید پاداش را به عنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود منصوب کرد.

مخبر در این حکم تأکید کرده است: شایسته است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب شرح وظایف مصوب آن معاونت، پیگیری و نظارت لازم را به عمل آورید.

پاداش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی کتب و مقالات متعددی در حوزه‌های علمی و پژوهشی در مجلات داخلی و بین‌المللی به چاپ رسانده است.

پیش از این محمدهادی زاهدی‌وفا عهده‌دار این مسئولیت بود که ۲۴ خرداد ماه از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

کد مطلب 5539917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه