به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری با صدور حکمی حمید پاداش را به عنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود منصوب کرد.
مخبر در این حکم تأکید کرده است: شایسته است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب شرح وظایف مصوب آن معاونت، پیگیری و نظارت لازم را به عمل آورید.
پاداش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی کتب و مقالات متعددی در حوزههای علمی و پژوهشی در مجلات داخلی و بینالمللی به چاپ رسانده است.
پیش از این محمدهادی زاهدیوفا عهدهدار این مسئولیت بود که ۲۴ خرداد ماه از سوی رئیسجمهور به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
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