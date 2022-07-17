چادرملو صدرنشین شد/ شکسته شدن ۹ رکورد ملی و باشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول از بیست و ششم زبق۴ ین دوره رقابت های لیگ برتر دوومیدانی باشگاه های کشور در بخش بانوان طی روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه در وزرشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد. در پایان این مرحله، تیم چادرملواردکان با کسب ۲۶۲ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های پلیمر خلیج فارس با ۲۳۸/۵ امتیاز و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۸۰ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در این رقابتها شاهد شکسته شدن ۹ رکورد ملی و باشگاهی بودیم. در ماده هفتگانه آقاجانی توانست پس از ۱۵ سال رکورد پدیده بلوری زاده را در بخش باشگاهی جابجا کند.

در روز نخست این مسابقات فرزانه فصیحی با ثبت زمان ۱۱.۶۷ ثانیه رکورد باشگاهی ماده ۱۰۰ متر را که با ۱۱.۶۸ ثانیه در اختیار خودش بود، شکست. مانا حسینی نیز در پرتاب نیزه با ثبت رکورد ۳۹.۷۰ متر رکورد ملی رده سنی جوانان این ماده را که پیش از این با ۳۹.۶۵ متر در اختیار نسترن امیری‌مهر بود، ارتقا داد. همین طور تیم چادر ملو اردکان هم با زمان ۴۶.۵۶ ثانیه رکورد ملی و باشگاهی ۴ در ۱۰۰ متر امدادی ایران را که پیش از این با ۴۶.۹۱ در اختیار دانشگاه آزاد بود، شکست. مانا حسینی موفق شد با پرتاب به مسافت ۳۹.۰۹ متر رکورد باشگاهی جوانان در ماده پرتاب نیزه را بشکند و زهرا عرب رستمی دیگر پرتاب‌گر جوان کشورمان در رقابت ماده پرتاب چکش با ثبت حد نصاب ۵۵.۶۳ متر رکورد باشگاهی این رده سنب را ارتقاء داد.

در روز دوم این رقابت ها، تکتم دستاربندان از پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در ۸۰۰ متر با ثبت رکورد ۲:۰۹.۹۴ دقیقه رکورد باشگاهی پیشین این ماده را که با زمان ۲:۱۱.۷۷ دقیقه متعلق به خودش بود بهبود بخشید. سمیرا خدا ترس با ثبت زمان ۱۰:۵۹.۴۸ دقیقه رکورد باشگاهی ماده ۳ هزار متربا مانع را که با زمان ۱۱:۰۳.۸۹ دقیقه (۱۳۹۶/۷/۱۳) در اختیار سمیرا زمانی بود ارتقاء داد.

صدف آقاجانی از پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در هفتگانه قهرمان شد و رکورد ملی رده سنی جوانان و همچنین رکورد باشگاهی را شکست. صدف آقاجانی وی با کسب ۴۸۳۴ امتیاز ضمن کسب عنوان نخست رکورد ملی رده سنی جوانان کشور را که با حد نصاب ۴۶۷۶ امتیاز (۲۹-۱۴۰۰/۷/۳۰) در اختیار فاطمه محیطی‌زاده بود ارتقاء داد. آقاجانی همچنین با ثبت این امتیاز رکورد باشگاهی ماده هفتگانه را که با ۴۷۸۰ امتیاز (۱۳۸۶/۵/۲۱) در اختیار پدیده بلوری زاده بود پس از ۱۵ سال شکست.

نتایج کامل این رقابت ها به این ترتیب است:

۱۰۰ متر: ۱- فرزانه فصیحی از چادر ملو، ۱۱.۶۷ ثانیه، ۲- حمیده اسماعیل‌نژاد از پلیمر، ۱۲.۰۳ ثانیه، ۳- ساناز امیری‌پور از چادرملو، ۱۲.۲۵ ثانیه

۴۰۰ متر: ۱- کژان رستمی از چادر ملو، ۵۵.۷۸ ثانیه، ۲- نازنین فاطمه عیدیان از گل‌گهر، ۵۶.۴۴ ثانیه، ۳- شهلا محمودی از چادر ملو، ۵۶.۵۹ ثانیه

۱۰۰ متر مانع: ۱- فائزه اشورپور از چادرملو، ۱۴.۴۴ ثانیه، ۲- پردیس عبدالمحمدی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۴۸ ثانیه، ۳- فائزه طباطبایی ازدانشگاه آزاد، ۱۵.۱۴ ثانیه

۱۵۰۰ متر: ۱- پریچهر شاهی از چادر ملو اردکان، ۴:۳۷.۷۳ دقیقه، ۲- حدیثه رئوف از پلیمرخلیج فارس، ۴:۴۴.۹۷ دقیقه، ۳- مریم محمودی از چادر ملو اردکان، ۴:۵۰.۴۰ دقیقه

۵۰۰۰ متر: ۱- پریسا عرب از چادرملو، ۱۷:۵۵.۹۲ دقیقه، ۲- زهرا افشاریان از چادرملو، ۱۹:۱۷.۸۷ دقیقه، ۳- بهاره جهان‌تیغ از دانشگاه آزاد، ۱۹:۵۲.۱۷ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی: ۱- زینب احدی از پلیمر، ۵۳:۴۵.۰۳ دقیقه، ۲- فاطمه شعبان‌لو از دانشگاه‌آزاد، ۵۵:۳۶.۰۰ دقیقه، ۳- فاطمه قلعه‌نویی از دانشگاه آزاد، ۵۷:۲۵.۰۴ دقیقه

پرش طول: ۱- ریحانه مبینی از پلیمر، ۶.۰۷ متر، ۲- کیمیا پورخلخالی از دانشگاه آزاد، ۵.۷۴ متر، ۳- حدیثه احمدی از پلیمر، ۵.۷۴ متر

پرش با نیزه: ۱- مهسا میرزاطبیبی از گل‌گهر، ۴:۰۰ متر، ۲- سمیرا کردعلی از چادر ملو، ۳.۳۰ متر، ۳- نیلوفر فشخورانی از دانشگاه آزاد، ۳.۲۰ متر

پرتاب وزنه: ۱- الهام هاشمی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۰۵ متر، ۲- ملینا رضایی‌ماک از دانشگاه آزاد، ۱۲.۹۸ متر، ۳- زهرا امیدوار از پلیمر، ۱۲.۳۲ متر

پرتاب نیزه: ۱- سحر ضیایی از چادر ملو، ۴۲.۱۰ متر، ۲- مانا حسینی از گل‌گهر، ۳۹.۷۰ متر، ۳- زهرا صیادی از دانشگاه آزاد، ۳۹.۳۹ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی: ۱- چادر ملو اردکان، ۴۶.۵۶ ثانیه، ۲- دانشگاه آزاد، ۴۷.۳۹ ثانیه، ۳- پلیمرخلیج فارس، ۴۹.۵۱ ثانیه

۴۰۰ متر با مانع: ۱- شهلامخمدی از چادرملو ۱:۰۱.۵۲، ۲- نازنین فاطمه عیدیان آکادمی گل گهر سیرجان ۱:۰۳.۳۱، ۳- ثمین جعفرزاده از چادرملو ۱:۰۳.۱۹

پرتاب چکش: ۱- زهراعرب رستمی آکادمی گل گهرسیررجان ۵۷/۱۴، ۲- امینه کثیری پلیمر خلیج فارس ۵۶/۷۵، مائده مومنی پلیمر خلیج فارس ۵۰/۳۳

۸۰۰ متر:۱- تکتم دستاربندان پلیمرخلیج فارس ۲:۰۹/۹۴، ۲- ساجاده فانی از دانشگاه آزاد ۲:۱۱.۸۲ ، ۳- نگین عدالت آکادمی گل گهرسیرجان ۲:۱۶.۲۰

هفتگانه: ۱- صدف آقاجانی پلیمر خلیج فارس ۴۸۳۴ امتیاز، ۲- فاطمه محبعلی زاده چادرملو ۴۷۳۹ امتیاز، ۳- صبا خراسان آکادمی گل گهرسیرجان ۴۲۶۴ امتیاز

پرش ارتفاع: ۱- مهدیه زعیمی چادرملو ۱.۷۱، مهسا کارگر دانشگاه آزاد ۱.۶۸، ۳- عسل علی قلی آکادمی گل گهر سیرجان ۱.۶۵

پرش سه گام: سارینا ساعدی گل گهرسیرجان ۱۲.۴۹، ۲- حدیثه احمدی پلیمر خلیج فارس ۱۲/۴۷، ۳- مریم کاظمی چادرملو ۱۱.۸۸

پرتاب دیسک: ۱- مهلامحروقی چادرملو ۴۸.۰۴، ۲- ژاله کاردان پلیمر خلیج فارس ۴۷.۶۸، زهرا نجفی چادرملو ۴۶.۸۲

۲۰۰ متر: ۱- فرزانه فصیحی چادرملو ۲۳.۹۷، ۲- حمیده اسماعیل نژاد پلیمر خلیج فارس ۲۴.۸۲، ۳- کژال رستمی چادرملو ۲۴.۹۸

۴در ۴۰۰ متر: دانشگاه آزاد ۳:۵۱.۹۱، ۲- چادرملو ۳:۵۵.۲۲، ۳- پلیمر خلیج فارس ۴:۵۵.۹۵

۱۰ هزار متر: ۱- پریسا عرب چادرملو ۳۷:۲۶.۲۰، ۲- پریچهر شاملی چادرملو ۴۴:۱۸.۳، ۳- زهرا افشاریان چادرملو ۴۴:۲۵.۹۵

۳ هزار مترمانع: ۱- سمیراخداترس پلیمر خلیج فارس ۱۰:۵۹.۴۷، ۲- حدیثه رئوف پلیمر خلیج فارس ۱۱:۳۴.۶۲، ۳- ستایش امینی پلیمر خلیج فارس ۱۱:۵۸.۱۱