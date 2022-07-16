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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

در گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و «چاووش اوغلو» صورت گرفت

رایزنی درباره سفر هیئت ترکیه‌ای به تهران

رایزنی درباره سفر هیئت ترکیه‌ای به تهران

وزرای خاجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه درباره سفر قریب‌الوقوع هیئتی ترکیه‌ای به تهران تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی بعد از ظهر امروز «مولود چاوش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طرفین با ابراز خرسندی متقابل از سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهوری ترکیه و هیئت عالیرتبه همراه به ایران، در خصوص برخی موضوعات مورد علاقه دوجانبه به رایزنی و گفتگو پرداختند.

در این گفتگوی تلفنی، همچنین برخی موضوعات مرتبط با مناسبات سیاسی و کنسولی دو کشور و نیز سفر دوجانبه رسمی «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه به تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 5539993

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