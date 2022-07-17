به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران گفت: عملکرد شورای شهر تهران برای حمایت از استقلال و پرسپولیس کاملاً مشخص است.
وی ادامه داد: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال حق انتفاع کامل از باشگاههای خود را داشته اند و به دلیل آنکه زمان انتفاع آنها تمام شده است شهرداری اعلام کرده که آماده تهاتر است.
در ادامه مهدی چمران گفت: این ورزشگاهها برای تهران و شهروندان تهرانی است و برای واگذاری باید انتفاعی برد و این موضوع باید در شورای عالی بررسی شود.
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