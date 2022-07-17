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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳

سرهنگ شریفی تشریح کرد؛

وضعیت ترافیکی آخرین یکشنبه تیرماه/ ترافیک در کدام معابر سنگین است

وضعیت ترافیکی آخرین یکشنبه تیرماه/ ترافیک در کدام معابر سنگین است

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ جدیدترین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در روز یک‌شنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبحگاه یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر تهران بودیم.

وی گفت: رسالت از منصوری، نواب از پل قزوین، خیابان آزادی از شهیدان، بزرگراه بابایی از امام علی (ع) و بزرگراه زین الدین از گلزار دارای بار ترافیکی نسبتاً سنگین و در حال حرکت است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مابقی معابر شاهد خلوتی معابر و تردد روان هستیم.

سرهنگ شریفی از رانندگان خواست در معابر خلوت از سرعت و سبقت جدا خودداری نمایند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 5540177

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    نظرات

    • شهروند IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      پلیس راهور مثل اینکه در خواب و توهم بسر میبرد که ترافیک را روان میپندارد اگه کار ی برای ترافیک نمیکنید اظهار نظرهم نداشته باشید ، به نظر پلیس راهور همه چیز آرومه، اکثرا در ماشین پلیس کنار خیابانها پارک کرده حتی نگاهی به اطراف هم نمی اندازند، اکثر مواقع خودشون عامل ترافیک شدن. از خواب بیدار شوید

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