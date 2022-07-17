وضعیت ترافیکی آخرین یکشنبه تیرماه/ ترافیک در کدام معابر سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبحگاه یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر تهران بودیم.

وی گفت: رسالت از منصوری، نواب از پل قزوین، خیابان آزادی از شهیدان، بزرگراه بابایی از امام علی (ع) و بزرگراه زین الدین از گلزار دارای بار ترافیکی نسبتاً سنگین و در حال حرکت است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مابقی معابر شاهد خلوتی معابر و تردد روان هستیم.

سرهنگ شریفی از رانندگان خواست در معابر خلوت از سرعت و سبقت جدا خودداری نمایند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.