سکوی نفتی ۳۰۰ متری حفاری چین با موفقیت نصب و آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، این دکل حفاری که «هایجی یک» نام دارد در نزدیکی استان گوانگدونگ در جنوب چین نصب شده و ارتفاع آن به ۳۴۰.۵ متر و وزن آن نیز به ۴۰ هزار تن می‌رسد.

با ساخت این دکل حفاری رکوردهای جدیدی در زمینه طراحی، ساخت و نصب سکوی تولید نفت دریایی در چین به ثبت رسیده است. تکمیل این طرح ۲۸ ماه به طول انجامید که شامل ساخت و نصب یک سکوی اولیه ۳۰۰۰۰ تنی، هشت سازه بالارونده و اجرای خطوط لوله زیر آب به طول ۲۵.۶ کیلومتر بود.

انتظار می‌رود پروژه مهندسی نفت فراساحلی «هایجی یک» در نیمه دوم سال جاری برای بهره برداری از ذخایر سکوی میدان نفتی لوفنگ ۱۵-۱ واقع در دریای چین جنوبی به بهره برداری برسد. اوج تولید روزانه نفت این کشور در صورت بهره برداری کامل از این سکو به ۶۵۰۰ تن خواهد رسید.

طراحی دکل مذکور به گونه‌ای صورت گرفته که از آن در برابر توفان و امواج بسیار شدید دریا محافظت شود. با تلاش‌های نوآورانه، سازندگان این دکل عظیم بر مجموعه‌ای از مشکلات مانند جریان قوی امواج زیردریایی، برآمدگی‌های عظیم شنی در بستر دریا و غیره غلبه کرده و این سازه‌های فوق‌العاده بزرگ را در دریای چین جنوبی نصب کرده اند.

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