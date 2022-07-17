به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلیزاده صبح یکشنبه در جریان بازدید از این محموله قاچاق در اردبیل اظهار کرد: ۸۰ اصله قنداق و ۲ تن هیزم قاچاق جنگلی از این قاچاقچیان کشف و پرونده برای آنها تشکیل شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اخذ دستور قضائی، ۸۰ اصله قنداق قاچاق جنگلی دپو شده در یکی از روستاهای اطراف شهر اردبیل کشف و ۲ دستگاه خودرو نیسان حامل ۲ تن هیزم جنگلی نیز در جاده حور به اردبیل توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه این محموله بزرگ از استان‌های همجوار وارده استان شده بود، گفت: این چوب‌آلات قاچاق با مراقبت و اشراف اطلاعاتی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری نیروی انتظامی با اخذ دستور قضائی کشف و ضبط شد.

قلیزاده افزود: در این ارتباط سه نفر متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان معرفی شدند.