به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران در بخش‌های مختلف نامزدهای جوایز سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران را معرفی کردند.

بخش اول: سینمایی

نامزدهای جایزه بهترین فیلم سینمایی ملی: تختی (تهیه‌کننده: سعید ملکان)، لاله (تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)، گیج‌گاه (تهیه‌کنندگان: میرولی‌اله مدنی و حنیف سروری)، بیرو (تهیه‌کننده: مجید برزگر)

نامزدهای جایزه بهترین کارگردانی سینمایی ملی: بهرام توکلی (تختی)، اسدالله نیک‌نژاد (لاله)، عادل تبریزی (گیج‌گاه)، مرتضی علی عباس میرزایی (بیرو)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگر زن نقش اوّل ملی: سارا امیری (لاله)، ماهور الوند (تختی)، باران کوثری (گیج‌گاه)، ستایش تارانی (بیرو)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اوّل ملی: حسین بیرانوند (بیرو)، حامد بهداد (گیج‌گاه)، ایرج نوذری (لاله)، محسن تختی (تختی)

نامزدهای جایزه بهترین دستاورد فنی-سینمایی ملی: حسن ایوبی (تدوین لاله)، حمید خضوعی ابیانه (فیلمبردار تختی)، تورج منصوری (فیلمبردار لاله)، کوهیار کلاری (فیلمبردار گیجگاه)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم سینمایی بین‌الملل: برای دیه‌گو (مکزیک)، آخرین مسابقه (جمهوری چک)، نیمه من (فنلاند)، نات اوت (کره جنوبی)، هشتاد و سه (هند)، آخرین قهرمان (آمریکا)

بخش دوم: داستانی کوتاه و بلند

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی بلند ملی: لوفتاب (تهیه‌کننده: مسعود وزیری)، شماره ۲۹ (تهیه‌کننده: مریم خلیلی)، بزرگراه (تهیه‌کنندگان: سید امیر سیدزاده، محمد شماعیان)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگری داستانی بلند ملی: مجید واشقانی (بزرگراه)، شبنم قلم‌خانی (بزرگراه)، حیدر رحیمی (لوفتاب)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی کوتاه ملی: برنده (تهیه‌کننده: صادق حسین‌خانی)، تی‌یره (تهیه‌کننده: وحید کشاورز / انجمن سینمای جوانان رودبار)، کپسول (تهیه‌کننده: امیر پذیرفته / انجمن سینمای جوانان رفسنجان)، اسکلت (تهیه‌کنندگان: روح اله اکبری و فاطمه محسنی)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی کوتاه بین‌الملل: حریف (ایتالیا)، نه خیلی دور (آلمان)، رختکن (فرانسه)، دریبل (شیلی)

بخش سوم: مستند کوتاه و بلند

نامزدهای جایزه بهترین مستند بلند ملی: جایی برای فرشته‌ها نیست (تهیه‌کننده: محمد شکیبانیا، محسن شاه‌محمد میراب)، سمفونی حمید (تهیه‌کننده: جعفر صادقی)، سلاطین گل کوچیک (تهیه‌کننده: بهتاش صناعی‌ها)، آیدین (تهیه‌کننده: مهدی برجیان)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند ملی: سام کلانتری (جایی برای فرشته‌ها نیست)، جعفر صادقی (سمفونی حمید)، اشکان مهریار (آیدین)، امیر زوینی (سلاطین گل کوچیک)

نامزدهای جایزه بهترین تحقیق و پژوهش مستند بلند ملی: سمفونی حمید (نویسنده: جعفر صادقی)، جایی برای فرشته‌ها نیست (نویسندگان: سام کلانتری، مهران کاشانی)، تور برای ماست (نویسنده: حسین همایونفر و زهرا افشار)، آیدین (نویسنده: اشکان مهریار)

نامزدهای جایزه بهترین مستند بلند بین‌الملل: دربی اورال (روسیه)، محدودیت‌های ما (یونان)، صدای شمشیر (فرانسه)، تا روز آخر برنده باش (یونان)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند بین‌الملل: دربی اورال (روسیه)، محدودیت‌های ما (یونان)، تا روز آخر برنده باش (یونان)، صدای شمشیر (فرانسه)

نامزدهای جایزه بهترین مستند کوتاه ملی: پهلوانان نمی‌میرند (تهیه‌کننده: رضا بطحائی)، وطن من (تهیه‌کننده: حسین همایونفر)، قهرمان (تهیه‌کننده: الهام آقالری)، دختر کوچ (تهیه‌کننده: روح‌الله اکبری)

نامزدهای جایزه بهترین تحقیق و پژوهش مستند کوتاه ملی: وطن من (نویسنده: حسین همایونفر)، دختر کوچ (نویسنده: روح‌الله اکبری)، قهرمان (نویسنده: الهام آقالری)، استادیوم (نویسنده: عادل انیسی)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه ملی: وطن من (حسین همایونفر)، دختر کوچ (روح الله اکبری)، پهلوانان نمی‌میرند (رضا بطحایی)، قهرمان (الهام آقالری)

نامزدهای جایزه بهترین مستند کوتاه بین‌الملل: نگه داشتن تنفس (لهستان)، آلامان (قرقیزستان)، عبور از زندگی (چین)، کشتی گیر جوان (ترکیه)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه بین‌الملل: نگه داشتن تنفس (لهستان)، دوچرخه‌سوار (ترکیه)، آلامان (قرقیزستان)

سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران و پنجمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی ایران دوشنبه ۲۷ تیر در سالن راگادید مجموعه ورزشی انقلاب آغاز به کار می‌کند و پس از ۲ روز نمایش فیلم‌های منتخب در این مجموعه، چهارشنبه، ۲۹ تیر برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه در مجموعه فرهنگی غدیر معرفی می‌شوند.