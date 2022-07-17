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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۶

اعلام نامزدهای جشنواره فیلم‌های ورزشی

اعلام نامزدهای جشنواره فیلم‌های ورزشی

نامزدهای جوایز سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران در بخش‌های مختلف نامزدهای جوایز سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران را معرفی کردند.

بخش اول: سینمایی

نامزدهای جایزه بهترین فیلم سینمایی ملی: تختی (تهیه‌کننده: سعید ملکان)، لاله (تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)، گیج‌گاه (تهیه‌کنندگان: میرولی‌اله مدنی و حنیف سروری)، بیرو (تهیه‌کننده: مجید برزگر)

نامزدهای جایزه بهترین کارگردانی سینمایی ملی: بهرام توکلی (تختی)، اسدالله نیک‌نژاد (لاله)، عادل تبریزی (گیج‌گاه)، مرتضی علی عباس میرزایی (بیرو)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگر زن نقش اوّل ملی: سارا امیری (لاله)، ماهور الوند (تختی)، باران کوثری (گیج‌گاه)، ستایش تارانی (بیرو)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اوّل ملی: حسین بیرانوند (بیرو)، حامد بهداد (گیج‌گاه)، ایرج نوذری (لاله)، محسن تختی (تختی)

نامزدهای جایزه بهترین دستاورد فنی-سینمایی ملی: حسن ایوبی (تدوین لاله)، حمید خضوعی ابیانه (فیلمبردار تختی)، تورج منصوری (فیلمبردار لاله)، کوهیار کلاری (فیلمبردار گیجگاه)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم سینمایی بین‌الملل: برای دیه‌گو (مکزیک)، آخرین مسابقه (جمهوری چک)، نیمه من (فنلاند)، نات اوت (کره جنوبی)، هشتاد و سه (هند)، آخرین قهرمان (آمریکا)

بخش دوم: داستانی کوتاه و بلند

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی بلند ملی: لوفتاب (تهیه‌کننده: مسعود وزیری)، شماره ۲۹ (تهیه‌کننده: مریم خلیلی)، بزرگراه (تهیه‌کنندگان: سید امیر سیدزاده، محمد شماعیان)

نامزدهای جایزه بهترین بازیگری داستانی بلند ملی: مجید واشقانی (بزرگراه)، شبنم قلم‌خانی (بزرگراه)، حیدر رحیمی (لوفتاب)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی کوتاه ملی: برنده (تهیه‌کننده: صادق حسین‌خانی)، تی‌یره (تهیه‌کننده: وحید کشاورز / انجمن سینمای جوانان رودبار)، کپسول (تهیه‌کننده: امیر پذیرفته / انجمن سینمای جوانان رفسنجان)، اسکلت (تهیه‌کنندگان: روح اله اکبری و فاطمه محسنی)

نامزدهای جایزه بهترین فیلم داستانی کوتاه بین‌الملل: حریف (ایتالیا)، نه خیلی دور (آلمان)، رختکن (فرانسه)، دریبل (شیلی)

بخش سوم: مستند کوتاه و بلند

نامزدهای جایزه بهترین مستند بلند ملی: جایی برای فرشته‌ها نیست (تهیه‌کننده: محمد شکیبانیا، محسن شاه‌محمد میراب)، سمفونی حمید (تهیه‌کننده: جعفر صادقی)، سلاطین گل کوچیک (تهیه‌کننده: بهتاش صناعی‌ها)، آیدین (تهیه‌کننده: مهدی برجیان)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند ملی: سام کلانتری (جایی برای فرشته‌ها نیست)، جعفر صادقی (سمفونی حمید)، اشکان مهریار (آیدین)، امیر زوینی (سلاطین گل کوچیک)

نامزدهای جایزه بهترین تحقیق و پژوهش مستند بلند ملی: سمفونی حمید (نویسنده: جعفر صادقی)، جایی برای فرشته‌ها نیست (نویسندگان: سام کلانتری، مهران کاشانی)، تور برای ماست (نویسنده: حسین همایونفر و زهرا افشار)، آیدین (نویسنده: اشکان مهریار)

نامزدهای جایزه بهترین مستند بلند بین‌الملل: دربی اورال (روسیه)، محدودیت‌های ما (یونان)، صدای شمشیر (فرانسه)، تا روز آخر برنده باش (یونان)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند بین‌الملل: دربی اورال (روسیه)، محدودیت‌های ما (یونان)، تا روز آخر برنده باش (یونان)، صدای شمشیر (فرانسه)

نامزدهای جایزه بهترین مستند کوتاه ملی: پهلوانان نمی‌میرند (تهیه‌کننده: رضا بطحائی)، وطن من (تهیه‌کننده: حسین همایونفر)، قهرمان (تهیه‌کننده: الهام آقالری)، دختر کوچ (تهیه‌کننده: روح‌الله اکبری)

نامزدهای جایزه بهترین تحقیق و پژوهش مستند کوتاه ملی: وطن من (نویسنده: حسین همایونفر)، دختر کوچ (نویسنده: روح‌الله اکبری)، قهرمان (نویسنده: الهام آقالری)، استادیوم (نویسنده: عادل انیسی)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه ملی: وطن من (حسین همایونفر)، دختر کوچ (روح الله اکبری)، پهلوانان نمی‌میرند (رضا بطحایی)، قهرمان (الهام آقالری)

نامزدهای جایزه بهترین مستند کوتاه بین‌الملل: نگه داشتن تنفس (لهستان)، آلامان (قرقیزستان)، عبور از زندگی (چین)، کشتی گیر جوان (ترکیه)

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه بین‌الملل: نگه داشتن تنفس (لهستان)، دوچرخه‌سوار (ترکیه)، آلامان (قرقیزستان)

سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران و پنجمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی ایران دوشنبه ۲۷ تیر در سالن راگادید مجموعه ورزشی انقلاب آغاز به کار می‌کند و پس از ۲ روز نمایش فیلم‌های منتخب در این مجموعه، چهارشنبه، ۲۹ تیر برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه در مجموعه فرهنگی غدیر معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5540417
زهرا منصوری

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