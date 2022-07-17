به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در مراسم امضای این تفاهمنامه احداث این مدرسه در نمین اظهار کرد: در آستانه عید سعید امامت و ولایت غدیر خم، تفاهمنامه ساخت هنرستان ۱۲ کلاسه با حضور مدیرکل و معاون مشارکت‌های مردمی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان نمین، توسط خیر نوراله احسانی نمین امضا شد.

وی تصریح کرد: این هنرستان با زیربنای یک‌هزار متر مربع و هزینه اولیه پنج میلیارد تومان در نمین احداث خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: خیر و بانی این هنرستان احسانی نمین دارای چند شرکت فنی و مهندسی و مالک هتل احسانی در نمین است و این هنرستان را به نام نوه خود آوید احسانی احداث می‌کند.

محمدی ادیب افزود: این خیرین متعهد شدند که تمام هزینه این هنرستان را پرداخت کنند.

وی با اشاره به آغاز ساماندهی مدارس «کانکسی» و «سنگی» کشور با طرح شهید دانش‌آموز پناهی خاطرنشان کرد: این طرح در استان اردبیل نیز آغاز شده و در صدد برچیدن مدارس کانکسی در اردبیل نیز هستیم.

محمدی ادیب در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: طرح «شهید دانش‌آموز رضا پناهی» با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت بنیاد برکت، خیرین مدرسه‌ساز حقیقی و حقوقی، نهادها و مؤسسات، بسیج و گروه‌های جهادی به منظور ساماندهی و جایگزینی مدارس کانکسی و سنگی موجود با مدارس مستحکم وارد مرحله اجرایی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل بیان کرد: در سال ٩٨ مدارس «خشتی و گلی» و در سال گذشته نیز «بخاری‌های نفتی» از فضاهای آموزشی حذف و جمع‌آوری شدند و امسال نیز در قالب طرح شهید پناهی نسبت به جمع‌آوری مدارس کانکسی اقدام می‌شود.