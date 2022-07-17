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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به گلستان سفر کرد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به گلستان سفر کرد

گرگان- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در آستانه عید غدیر به گلستان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ظهر یکشنبه و در آستانه عید غدیر وارد گلستان شد.

وی در بدو ورود در اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان حضور یافت و با رئیس و کارکنان سازمان تبلیغات دیدار کرد.

دیدار با استاندار گلستان و حضور در اردوگاه خانببین که طرح ملی دختران حاج قاسم به میزبانی این مرکز برگزار می‌شود از دیگر برنامه‌های حجت الاسلام قمی در گلستان است.

وی همچنین در سلسله نشست‌های جهاد تبیین به میزبانی مرکز شیرآباد شرکت خواهد کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان روز یکشنبه و همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع بندرترکمن حاضر خواهد یافت و در جشن بزرگ مردمی غدیر که با حضور علمای شیعه و سنی برگزار می‌شود شرکت می‌کند.

کد مطلب 5540562

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