به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نیوز آرمنیا»، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی تلاش کرد واشنگتن را مشتاق به رایزنی های مستقیم انجام شده میان ایروان و باکو نشان دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا درباره نشست دیروز شنبه میان وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر تفلیس نوشت: گفتگوی مستقیم مطمئن ترین راه برای حل اختلافات میان (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان است.

«آنتونی بلینکن» در ادامه اضافه کرد: «جیحون بایراموف» و «آرارات میرزویان» وزرای خارجه (جمهوری) آذربایجان و آرمنستان با دیدار در تفلیس گام مثبتی برداشتند. گفتگوی مستقیم مطمئن ترین راه برای حل اختلافات آذربایجان و ارمنستان است.

این در حالیست که ادبیات پیشین رفتار آمریکا در اقصا نقاط جهان آشکارا حمایت این کشور از منازعات میان کشورها به هدف سوء استفاده از آن در ابعاد گوناگون را نشان می دهد.

در همین ارتباط، گرجستان دیروز شنبه از میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پایتخت این کشور خبر داد.

«آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان و «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نشستی که میزبانی آن را «ایلیا دارچیاشویلی» وزیر خارجه گرجستان برعهده داشت، در تفلیس شرکت کردند.

وزیر خارجه گرجستان در این خصوص اعلام کرد: امروز، روز خاصی در گرجستان است چرا که تفلیس میزبان گفتگوی مهمی است که بین دو همسایه اش آغاز شده است. رایزنی ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از اهمیت خاص برخوردار است؛ زیرا در نتیجه تلاش های مشترک آنها خواهان حصول صلح و امنیت در تمام نقاط منطقه هستند.

این در حالیست که باکو و ایروان در مقاطع زمانی مختلفی یکدیگر را به نقض آتش بس در خطوط مرزی متهم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط میان دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق (ارمنستان و جمهوری آذربایجان) از سال ۱۹۹۱ و در پی ورود نظامیان ارمنستان به منطقه قره باغ رو به تیرگی گرایید.

این مناقشه به طور ناگهانی در سپتامبر سال گذشته به اوج خود رسید و پس از ۴۴ روز مناقشه خونین سرانجام در دهم نوامبر ۲۰۲۰ با امضای توافقی میان باکو- ایروان و با وساطت روسیه به پایان رسید.