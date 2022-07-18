امام موسی صدر به خوبی ماهیت مجرمانه رژیم صهیونیستی را شناخته بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رهبران جنبش «حزب‌الله» و «امل» در جنوب لبنان بیانیه مشترکی درباره روند تشکیل دولت و تازه‌ترین مسائل و تحولات محلی و منطقه‌ای صادر کردند.

حزب الله و جنبش امل در بیانیه خود که آژانس رسانه ملی لبنان (NNA) آن را منتشر کرده است، تأکید کردند: در برابر تشدید بحران‌ها، همه باید بایستند و مسئولیت‌های ملی، انسانی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند. برخی‌ها نیز باید سطح آگاهی خود را درباره این موضوع و حساسیت نسبت به مسائل مربوط به مردم ارتقا دهند.

آنها همچنین بر لزوم تسریع در تشکیل دولت لبنان به دلیل بازتاب مثبت آن بر آغاز حل بحران تأکید کردند و افزودند که همچنان در شرایط سخت و اوج مشکلات در کنار مردم می‌ایستند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

دو طرف از نهادهای امنیتی و قضائی لبنان خواستند تا نقش خود را ایفا و تلاش برای پایان دادن به تخلفات و تعرض به امنیت و آسایش شهروندان را مضاعف کنند، زیرا این موضوع در حیطه مسئولیت مستقیم آنهاست، به ویژه که سرپوش گذاشتن بر اقدامات متجاوزان و اخلالگران قابل قبول نیست.

دو جنبش حزب الله و امل در ادامه بیانیه خود و همزمان با شانزدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه در ژوئن ۲۰۰۶، ضمن اشاره به هویت مجرمانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، تأکید کردند: امام موسی صدر ضمن اظهاراتی از جمله اینکه «اسرائیل شر مطلق است» و «تعامل با اسرائیل حرام است»، به خوبی هویت رژیم اشغالگر را فاش کرد. تلاش‌های خبیثانه ای که امروز برای زیباسازی چهره دشمن و تبدیل آن به یک عضو مشروع در این منطقه و عادی سازی همه جانبه با آن صورت می‌گیرد، چیزی جز مشارکت در تجاوز به ما، کشور و مردم ما و همه مردم منطقه نیست.

این بیانیه می‌افزاید: باید با این دشمن که هر روزه لبنان را هدف حملات زمینی، هوایی و دریایی قرار داده و به ویژه به ثروت‌های نفتی ما چشم دوخته در حالی که لبنان از استخراج آن منع شده است، با تمام امکانات مقابله کرده و از حداکثر ابزارهای قدرت از جمله مقاومت قدرتمندی که پیروزی‌های بسیاری کسب کرده و می‌کند، علیه آن استفاده شود.

حزب الله و جنبش امل در پایان این بیانیه بر وحدت صفوف، ارتباط و هماهنگی پایدار و مستمر خود در سطوح مختلف رهبری و سازمانی به منظور همگامی در واکنش به رویدادها و تحولات مختلف تأکید کردند.