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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۸

حزب الله و جنبش امل:

امام موسی صدر به خوبی ماهیت مجرمانه رژیم صهیونیستی را شناخته بود

امام موسی صدر به خوبی ماهیت مجرمانه رژیم صهیونیستی را شناخته بود

حزب الله و جنبش امل در بیانیه مشترکی ضمن اشاره به اینکه امام موسی صدر به خوبی ماهیت مجرمانه رژیم صهیونیستی را شناخته بود، بر ضرورت استفاده از حداکثر قدرت مقاومت علیه این رژیم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رهبران جنبش «حزب‌الله» و «امل» در جنوب لبنان بیانیه مشترکی درباره روند تشکیل دولت و تازه‌ترین مسائل و تحولات محلی و منطقه‌ای صادر کردند.

حزب الله و جنبش امل در بیانیه خود که آژانس رسانه ملی لبنان (NNA) آن را منتشر کرده است، تأکید کردند: در برابر تشدید بحران‌ها، همه باید بایستند و مسئولیت‌های ملی، انسانی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند. برخی‌ها نیز باید سطح آگاهی خود را درباره این موضوع و حساسیت نسبت به مسائل مربوط به مردم ارتقا دهند.

آنها همچنین بر لزوم تسریع در تشکیل دولت لبنان به دلیل بازتاب مثبت آن بر آغاز حل بحران تأکید کردند و افزودند که همچنان در شرایط سخت و اوج مشکلات در کنار مردم می‌ایستند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

دو طرف از نهادهای امنیتی و قضائی لبنان خواستند تا نقش خود را ایفا و تلاش برای پایان دادن به تخلفات و تعرض به امنیت و آسایش شهروندان را مضاعف کنند، زیرا این موضوع در حیطه مسئولیت مستقیم آنهاست، به ویژه که سرپوش گذاشتن بر اقدامات متجاوزان و اخلالگران قابل قبول نیست.

دو جنبش حزب الله و امل در ادامه بیانیه خود و همزمان با شانزدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه در ژوئن ۲۰۰۶، ضمن اشاره به هویت مجرمانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، تأکید کردند: امام موسی صدر ضمن اظهاراتی از جمله اینکه «اسرائیل شر مطلق است» و «تعامل با اسرائیل حرام است»، به خوبی هویت رژیم اشغالگر را فاش کرد. تلاش‌های خبیثانه ای که امروز برای زیباسازی چهره دشمن و تبدیل آن به یک عضو مشروع در این منطقه و عادی سازی همه جانبه با آن صورت می‌گیرد، چیزی جز مشارکت در تجاوز به ما، کشور و مردم ما و همه مردم منطقه نیست.

این بیانیه می‌افزاید: باید با این دشمن که هر روزه لبنان را هدف حملات زمینی، هوایی و دریایی قرار داده و به ویژه به ثروت‌های نفتی ما چشم دوخته در حالی که لبنان از استخراج آن منع شده است، با تمام امکانات مقابله کرده و از حداکثر ابزارهای قدرت از جمله مقاومت قدرتمندی که پیروزی‌های بسیاری کسب کرده و می‌کند، علیه آن استفاده شود.

حزب الله و جنبش امل در پایان این بیانیه بر وحدت صفوف، ارتباط و هماهنگی پایدار و مستمر خود در سطوح مختلف رهبری و سازمانی به منظور همگامی در واکنش به رویدادها و تحولات مختلف تأکید کردند.

کد مطلب 5541363

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