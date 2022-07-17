  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

دیمیتری مدودف:

عملیات ویژه روسیه در اوکراین دفاع پیشگیرانه بود

عملیات ویژه روسیه در اوکراین دفاع پیشگیرانه بود

معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه امروز در سخنانی اعلام کرد: عملیات ویژه روسیه در اوکراین دفاع پیشگیرانه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: تصمیم مسکو برای انجام عملیات ویژه در اوکراین به طور کامل با اصول منشور سازمان ملل متحد مطابقت دارد. مسکو حق دفاع پیشگیرانه را دارد.

معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: تلاش های غرب برای ادامه کارزار نظامی منجر به فروپاشی رژیم کی یف خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» در دیدار با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی در سفر به منطقه ولگوگراد گفت: با در نظر گرفتن این که هر کشوری حق دفاع از خود را دارد؛ تصمیم مسکو با اصول منشور سازمان ملل متحد مطابقت دارد. در اینجا فقط می خواهم توجه جوانان عزیزمان را به این موضوع جلب کنم. دولت نیز حق دفاع مشروع پیشگیرانه را دارد. این را باید در نظر داشت.

مدودف در این باره اضافه کرد: کشورهایی که از اوکراین با تسلیحات و پول حمایت می کنند، دیر یا زود باید متوجه شوند که روسیه همچنان به اهداف عملیات نظامی ویژه خود دست خواهد یافت.

به گفته وی، اهداف عملیات نظامی ویژه در اوکراین از جمله از بین بردن تهدید نظامی برای فدراسیون روسیه، غیرنظامی کردن رهبری اوکراین و غیرنظامی کردن این کشور محقق خواهد شد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌ های امنیتی مسکو، استقلال دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. در ۲۳ فوریه (۴ اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد.

پوتین روز پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیات نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد که چندی است وارد پنجمین ماه خود شده است.

کد مطلب 5540773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 1
      پاسخ
      کاملا درست وبجا عمل کرده روسیه علیه امپراتوری ناتو ودر راس آن آمریکا
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 1
      پاسخ
      هرکشوری تحت هر عنوانی استقلال خودش را ازدست بدهد تبدیل به مستعمره میشود وکشور مستعمره بازیچه اربابانش میشه ودر مورد اکراین دقیقا بازیچه آمریکا شده است پس روسیه حق داشت که به اکراین حمله بکنه
    • رجب صفروف IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پیشگیرانه به چه قیمت گرفتن ونابود کردن شهرها وتجاوزو کشتن گروهی ودفن اونها؟شما که هزارنمونه تسلیهات نظامی داری میزاشتیش کنار مرز اوکراین تا طرف بترسه نه اینکه تا عمق این کشور پیشروی کنی ودوازده ملیون نفر رو بیخانه وپناهنده کنی.تجاوزگری محکومه چه روس چه اسراییل وچه عربستان
    • محفوظ IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کاملا موافقم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه