عملیات ویژه روسیه در اوکراین دفاع پیشگیرانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: تصمیم مسکو برای انجام عملیات ویژه در اوکراین به طور کامل با اصول منشور سازمان ملل متحد مطابقت دارد. مسکو حق دفاع پیشگیرانه را دارد.

معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در این خصوص گفت: تلاش های غرب برای ادامه کارزار نظامی منجر به فروپاشی رژیم کی یف خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» در دیدار با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی در سفر به منطقه ولگوگراد گفت: با در نظر گرفتن این که هر کشوری حق دفاع از خود را دارد؛ تصمیم مسکو با اصول منشور سازمان ملل متحد مطابقت دارد. در اینجا فقط می خواهم توجه جوانان عزیزمان را به این موضوع جلب کنم. دولت نیز حق دفاع مشروع پیشگیرانه را دارد. این را باید در نظر داشت.

مدودف در این باره اضافه کرد: کشورهایی که از اوکراین با تسلیحات و پول حمایت می کنند، دیر یا زود باید متوجه شوند که روسیه همچنان به اهداف عملیات نظامی ویژه خود دست خواهد یافت.

به گفته وی، اهداف عملیات نظامی ویژه در اوکراین از جمله از بین بردن تهدید نظامی برای فدراسیون روسیه، غیرنظامی کردن رهبری اوکراین و غیرنظامی کردن این کشور محقق خواهد شد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌ های امنیتی مسکو، استقلال دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. در ۲۳ فوریه (۴ اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد.

پوتین روز پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیات نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد که چندی است وارد پنجمین ماه خود شده است.