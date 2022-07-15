به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، اتحادیه اروپا بدنبال تحریم طلای روسیه است. از همین رو «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا واردات طلا از روسیه را تحریم کنند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این خبر را همزمان با در پیش بودن بسته تحریمی جدید این اتحادیه علیه روسیه اعلام کرده است. در همین ارتباط گفته شده علاوه بر تحریم طلا قرار است صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه غیر نظامی – نظامی نیز به روسیه محدود شود.

فون در لاین با اشاره بسته تحریمی جدید علیه روسیه گفت: «مسکو باید بهای سنگینی برای تجاوز نظامی‌اش بپردازد و از بنابراین ما پیشنهاد می‌کنیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کرملین سخت‌تر و تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ تمدید شوند.»

کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد که با تحریم طلای روسیه در تلاش است تا با تحریم‌های گروه ۷ همراهی کند.

پیش از این اعضای گروه هفت شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کانادا در نشست اخیر خود از تحریم واردات طلای روسیه خبر داده بودند.

اعلام بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه در حالی است که امروز همزمان وزارت خزانه داری آمریکا درپی هراس غرب از کمبود انرژی و مواد غذایی از لغو برخی تحریم‌ها علیه روسیه از جمله تحریم یکی از شرکت‌های زیر مجموعه «گازپروم» و شعبه «آلفا بانک» در قزاقستان خبر داد.

کارشناسان معتقدند تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات نفت از روسیه (که فشار عرضه در بازارها و قیمت نفت را افزایش می‌دهد)، تأثیر مورد انتظار بر اقتصاد مسکو را نداشته است.

یکی از بزرگترین تحریم‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها در اوکراین با تصویب ششمین بسته تحریمی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا اجرایی شد.

این بسته که از ابتدای ماه گذشته میلادی در دستور کار قرار گرفته است، شامل توقف تدریجی عرضه نفت خام از روسیه در مدت ۶ ماه و حذف تدریجی فرآورده‌های پالایشی تا پایان سال جاری خواهد بود.