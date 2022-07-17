روسیه: یک بالگرد و یک جنگنده اوکراینی را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه از «سرنگونی یک فروند بالگرد و یک جنگنده» اوکراینی در شرق این کشور خبر داد.

مسکو در این خصوص خاطرنشان کرد که جنگنده‌های این کشور در حملات جداگانه ای در اسلوویانسک و خارکیف در شرق اوکراین، یک بالگرد و یک جت جنگنده اوکراینی را سرنگون کرده‌ اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از حملات هوایی این کشور به یک انبار در بندر اودسا که موشک‌های ضد کشتی در آن جا نگهداری می شد، خبر داده است.

این وزارتخانه در این خصوص اعلام کرد که موشک‌های ضد کشتی «هارپون» از سوی کشورهای ناتو به اوکراین تحویل داده شده است.

در همین ارتباط، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه دیروز در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفته بود: یگان‌های ارتش باید فعالیت ها و عملیات‌ های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود. ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌ های تهاجمی یگان‌ ها و گروه‌ های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرده است.