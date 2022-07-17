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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۵

در اسلوویانسک و خارکیف:

روسیه: یک بالگرد و یک جنگنده اوکراینی را سرنگون کردیم

روسیه: یک بالگرد و یک جنگنده اوکراینی را سرنگون کردیم

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه ای از ساقط کردن یک بالگرد و یک جنگنده اوکراینی در اسلوویانسک و خارکیف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه از «سرنگونی یک فروند بالگرد و یک جنگنده» اوکراینی در شرق این کشور خبر داد.

مسکو در این خصوص خاطرنشان کرد که جنگنده‌های این کشور در حملات جداگانه ای در اسلوویانسک و خارکیف در شرق اوکراین، یک بالگرد و یک جت جنگنده اوکراینی را سرنگون کرده‌ اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از حملات هوایی این کشور به یک انبار در بندر اودسا که موشک‌های ضد کشتی در آن جا نگهداری می شد، خبر داده است.

این وزارتخانه در این خصوص اعلام کرد که موشک‌های ضد کشتی «هارپون» از سوی کشورهای ناتو به اوکراین تحویل داده شده است.

در همین ارتباط، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه دیروز در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفته بود: یگان‌های ارتش باید فعالیت ها و عملیات‌ های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود. ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌ های تهاجمی یگان‌ ها و گروه‌ های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرده است.

کد مطلب 5540761

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    نظرات

    • ع ا ز CA ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      6 1
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      درود بر وزارت دفاع روسیه و سربازان شجاع روسیه که آرند نازی زدای میکنند .
      • Mahdi IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
        1 3
        مرگ بر روسیه و تو که پاچه خوار شرقید شعار نه شرقی نه غربی حالا میفهمم همه اش کشک
    • حسن AE ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      میبینی خودت خدایا،خود پرستی یک دلغک یهودی با اسرائیل همدست شد و کشور به این خوشگلی ویران کرد آخه بدبخت تو به روسیه چسبیدی ولی آمریکا و اسرائیل هزاران گیلومتر فاصله دارد،نتوانستی فاصله را حفظ کنی.زلس انکی
    • شهادت IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام آمریکا روباه مکار چکونه روسیه رابه جنگ با اگراین فریب داد دوکشورزمانی یک کشوربودند حال ببینین روباه پیر مردم جهان را به جان هم می اندازد
      • هویج IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
        0 0
        یا شما اسکل هستید یا مارو اسکل گیر اوردین اگر اوکراین هواپیما بالگرد داشت روس ها تا اینجا پیش نمیرفتن
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نوکر بودن بد دردیه آدم حداقل نوکر کسی بشه که توسری خور نشه بیچاره ها روسیه هم شد ارباب

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