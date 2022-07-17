بازگشت گروه «حماسه و مقاومت» به شبکه‌ یک/ مدیر جدید منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه یک، طی حکمی از سوی میثم مرادی بیناباج مدیر شبکه یک سیما، محمدعلی صمدی پژوهشگر، نویسنده و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی دفاع مقدس به عنوان مدیر گروه حماسه و مقاومت شبکه یک سیما منصوب شد.

محمدعلی صمدی نگارش کتاب‌های دفاع‌مقدسی «داس و شمشیر»، «او یک ملت بود» و «تکرار یک تنهایی»، و نویسندگی و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی «نگاتیو»، «رادیو اروند» و … را در کارنامه دارد.

ماموریت این گروه روایت حماسه‌های ملت مقاوم و پیشروی ایران اسلامی از آغاز مبارزات در دوران ستم‌شاهی تا دفاع در جبهه‌های حق علیه باطل و دفاع از حرم و حرکت‌های جهادی و مواسات در عرصه‌های گوناگون و بازنمایی جبهه مقاومت امت اسلام و آزادی‌خواهان سرتاسر جهان است.

مجاهدت روشنگرانه برای تبیین تاریخ دفاع مقدس و جبهه مقاومت در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی با نگاه ویژه به مخاطبان جوان، معرفی قهرمانان و مبارزان و شهدای حماسه‌های ملی و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جبهه مقاومت، معرفی آثار تولیدی کیفی جبهه فرهنگی انقلاب و محور مقاومت در جهان، طراحی پویش‌ها و برقراری ارتباط دوسویه با مردم برای گردآوری خاطرات و اسناد انقلاب و دفاع مقدس با تولید و تامین محتوای غنی تلویزیونی در مناسبت‌ها و رویدادهای ملی و دینی از وظایف گروه حماسه و مقاومت شبکه یک سیماست.