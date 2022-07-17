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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۹

با حکم مدیر شبکه صورت گرفت؛

بازگشت گروه «حماسه و مقاومت» به شبکه‌ یک/ مدیر جدید منصوب شد

بازگشت گروه «حماسه و مقاومت» به شبکه‌ یک/ مدیر جدید منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر شبکه یک سیما، محمدعلی صمدی به عنوان مدیر گروه حماسه و مقاومت شبکه یک سیما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه یک، طی حکمی از سوی میثم مرادی بیناباج مدیر شبکه یک سیما، محمدعلی صمدی پژوهشگر، نویسنده و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی دفاع مقدس به عنوان مدیر گروه حماسه و مقاومت شبکه یک سیما منصوب شد.

محمدعلی صمدی نگارش کتاب‌های دفاع‌مقدسی «داس و شمشیر»، «او یک ملت بود» و «تکرار یک تنهایی»، و نویسندگی و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی «نگاتیو»، «رادیو اروند» و … را در کارنامه دارد.

ماموریت این گروه روایت حماسه‌های ملت مقاوم و پیشروی ایران اسلامی از آغاز مبارزات در دوران ستم‌شاهی تا دفاع در جبهه‌های حق علیه باطل و دفاع از حرم و حرکت‌های جهادی و مواسات در عرصه‌های گوناگون و بازنمایی جبهه مقاومت امت اسلام و آزادی‌خواهان سرتاسر جهان است.

مجاهدت روشنگرانه برای تبیین تاریخ دفاع مقدس و جبهه مقاومت در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی با نگاه ویژه به مخاطبان جوان، معرفی قهرمانان و مبارزان و شهدای حماسه‌های ملی و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جبهه مقاومت، معرفی آثار تولیدی کیفی جبهه فرهنگی انقلاب و محور مقاومت در جهان، طراحی پویش‌ها و برقراری ارتباط دوسویه با مردم برای گردآوری خاطرات و اسناد انقلاب و دفاع مقدس با تولید و تامین محتوای غنی تلویزیونی در مناسبت‌ها و رویدادهای ملی و دینی از وظایف گروه حماسه و مقاومت شبکه یک سیماست.

کد مطلب 5540809
زهرا منصوری

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