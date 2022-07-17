افزایش موقت آلاینده ازون در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: برای امروز و به ویژه فردا در ساعتهای عصر افزایش موقت آلاینده ازون مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با غبار محلی است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۸ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش غبار است.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.
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