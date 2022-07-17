هکرها به وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری زبان از حمله سایبری گسترده به برخی پایگاههای رژیم صهیونیستی از جمله سایت وزارت بهداشت این رژیم خبر دادند.
این منابع منشأ این حملات را عراق و ایران اعلام کردهاند.
بر مبنای گزارشهای اعلام شده، این حمله سایبری به اختلال در کار سایتهای مرتبط با وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی منجر گردیده و ستاد اطلاع رسانی مبارزه با کرونا در تل آویو اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل نقص عملکرد سامانه، امکان پر کردن «فرم ورود به تل آویو» برای افراد خارجی که تصمیم به ورود دارند، میسر نیست.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی همچنین در حساب کاربری خود در توئیتر تائید کرد که وب سایتش مورد اختلال قرار گرفته و در حال حاضر تنها برروی ای پیهای داخلی باز میشود و به روی کاربران خارجی بسته است.
این چندمین حمله سایبری علیه زیرساختهای رژیم صهیونیستی در چند هفته گذشته است. زیر ساختهای رژیم صهیونیستی ماههاست که درگیر حملات سایبریاند. تقریباً هفتهای نیست که بخشهایی از این رژیم مورد حمله سایبری قرار نگیرد. در پاییز سال گذشته و در جریان برگزاری کنفرانسی در تل آویو، مقامات ارشد سایبری این رژیم تأیید کردند که دوران کرونا آسیب پذیریهای جدید بیشماری در حوزه سایبری برای آنها ایجاد کرده است. از آن زمان حدود ۹ ماه میگذرد و رژیم صهیونیستی همچنان در زمینه دفاع سایبری به شدت ضعیف و آسیب پذیر است و به نظر نمیرسد که صهیونیستها توانسته باشند اقدامی را درجهت ارتقای امنیت سایبری خود انجام دهند.
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