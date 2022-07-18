پیام غدیر برای جهان بشریت کاربردهای وسیعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی قزوینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: پیام غدیر راهکار مهم و مؤثر برای زندگی مسالمت‌آمیز بین شیعه و سنی است.

وی به اهمیت بیان و تشریح پیام غدیر اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که اگر پیام غدیر خوب فهمیده شود میان همه مذاهب اسلامی صفا، صمیمیت برادری، وحدت و اتحاد ایجاد می‌شود.

عضو هیئت امنای بنیاد بین‌المللی غدیر خواستار تلاش همه اساتید و دانشجویان به خطبه غدیر شد و خاطرنشان کرد: پژوهشگران، علما، استادان و دانشجویان توجه ویژه‌ای به نامه امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک اشتر داشته باشند.

وی افزود: سازمان ملل متحد، نامه امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر را به‌عنوان تنها مرجع و سند عدالت‌گستر در طول تاریخ بشریت و بهترین راه برای نجات بشر در جهان ثبت کرده است.

حجت‌الاسلام حسینی قزوینی با اشاره به اینکه پیام غدیر در ابعاد گوناگون سعادت انسان‌ها و اتحاد جوامع را فراهم می‌کند گفت: پیام غدیر جهان بشریت را از منجلاب فساد و مشکلات سیاسی و اقتصادی نجات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه پیام غدیر نه تنها ویژه مسلمانان است بلکه برای جهان بشریت کاربرد دارد بیان کرد: برای نجات جهان بشریت از منجلاب فساد و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی راهی جز، طی کردن مسیر و راه امام علی علیه‌السلام و اجرایی شدن پیام غدیر ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: باید پیام رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) برای مردم در ابعاد گوناگون تبیین و در جوامع و مذاهب اسلامی و ادیان الهی و حتی افراد لائیک تبیین شود.