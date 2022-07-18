به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انصراف کشور چین از برگزاری مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۳ فوتبال آسیا به خاطر شیوع ویروس کرونا، کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش خود را برای پیدا کردن یک کشور جایگزین آغاز کرد.

بعد از چند ماه، AFC امروز دوشنبه اعلام کرد چهار کشور استرالیا، اندونزی، کره جنوبی و قطر درخواست خود را برای میزبانی این رقابت‌ها ارسال کرده‌اند.

قطر در حالی برای میزبانی این مسابقات اعلام آمادگی کرده است که چند ماه پیش از شروع جام ملت‌ها، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است. از سوی دیگر اولویت کنفدراسیون آسیا برگزاری جام ملت‌های ۲۰۲۳ در یکی از کشورهای شرق آسیا است چرا که دوره گذشته (۲۰۱۹) در امارات و غرب قاره برگزار شد.