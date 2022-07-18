گردان های حزب الله بر مقاومت علیه آمریکا و صهیونیست ها تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاتجاه، گردانهای حزب الله عراق با صدور بیانیهای فرا رسیدن عید غدیر خم و آغاز ولایت امیر المؤمنین علی (ع) را به مؤمنان جهان و عراق تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است: با امام علی (ع) عهد میبندیم که بر خط مقاومت ثابت قدم و استوار باشیم و علیه برنامه ریزی ها و توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی و سرسپردگان و بردگان عرب آنها بایستیم.
گردانهای حزب الله تأکید کرد: اهمیت مرحله کنونی مستلزم انسجام و همبستگی برای دور کردن عراق از بحرانها است. حال آنکه آمریکا و صهیونیستها خواهان کشاندن عراق به باتلاق ذلت و سرسپردگی و عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی هستند.
در پایان این بیانیه ذکر شد: ما بر ضرورت آگاهی داشتن مؤمنان از اهمیت و خطرات مرحله کنونی که اسلام عزیز و محور مقاومت سرفراز با آن مواجه است، تأکید میکنیم.
گفتنی است که «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق و «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامهای جداگانه عید غدیر خم را تبریک گفتند.
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