افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از سفر رئیس جمهور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، با پایان سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

بنابراین گزارش، کاهش ارزش دلار، کاهش صادرات نفت به بازارهای جهانی، افزایش رکود اقتصادی و احتمال آغاز دورباره تعطیلی‌ها در چین در اثر افزایش آمار مبتلایان به کرونا از جمله دلایل اصلی این مساله بوده است.

براین اساس، در جدیدترین معاملات امروز دوشنبه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدی‌ییت با ۲.۵۹ درصد افزایش به ۱۰۰ دلار و ۱۲ سنت رسید.

بنابر اعلام وبگاه بلومبرگ، قیمت نفت خام برنت نیز در بازارهای جهانی با ۲.۷۰ درصد افزایش به ۱۰۳ دلار و ۸۹ سنت رسید.

این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در نشست جده گفته بود که ریاض توان افزایش صادرات نفت بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز را ندارد.

وزرا و مسئولان سعودی نیز به تازگی تاکید کرده اند که سیاست نفتی خود را بر اساس منطق بازار و توافق اعضای اوپک پلاس اتخاذ خواهند کرد.

اعضای اوپک پلاس قرار است نشست آینده خود را در ماه آگوست ۲۰۲۲ برگزار کنند و اکثر اعضای آن تاکید کرده اند که هر تصمیمی در زمینه افزایش یا کاهش تولید نفت باید در چارچوب توافق اعضا اتخاذ شود.