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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۳

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر شهید «مهدی کامور» اعلام شد

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر شهید «مهدی کامور» اعلام شد

رشت- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گیلان جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر شهید «مهدی کامور» را در رشت و آستانه اشرفیه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رسول زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر شهید «مهدی کامور»، اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید امروز بعد از نماز مغرب و عشا در شهر آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه گلزار شهدای آستانه اشرفیه میزبان مراسم وداع با پیکر مطهر شهید «مهدی کامور است، گفت: صبح فردا مراسم تشییع با این شهید بزرگوار در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان تا میدان گیل شهر رشت برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه بعد از برگزاری مراسم در رشت پیکر مطهر به آستانه اشرفیه منتقل و مراسم تشییع و خاکسپاری ساعت ۱۰ صبح فردا در این شهر برگزار می‌شود، افزود: پیکر مطهر شهید «مهدی کامور» در گلزار شهدای آستانه اشرفیه به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است؛ ستوان سوم شهید «مهدی کامور آستانه» دیروز ۲۶ تیر در محل ایست بازرسی پلیس در زاهدان حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

کد مطلب 5541253

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