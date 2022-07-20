قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲منطقه تهران/ جیحون متری ۲۴ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|نیاوران
|۱۰۲
|۲
|۱۴
|۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|سعادت آباد
|
۱۰۶
|۲
|۱۳
|۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|قلهک
|۹۰
|۲
|۱۶
|۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|تهرانپارس شرقی
|۹۰
|۲
|۱
|۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|پونک
|۹۵
|۲
|۷
|۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|فاطمی
|۸۲
|۲
|۶
|۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|سهروردی شمالی
|۱۰۰
|۲
|۱۳
|۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|دردشت
|۷۲
|۲
|۱
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|دامپزشکی
|۸۰
|۲
|۵
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|طوس
|۷۹
|۲
|۱
|۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|شیخ هادی
|۱۲۰
|۳
|۲
|۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|ایران
|۶۷
|۲
|۱۰
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|تهران نو
|۸۲
|۲
|۱
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|پیروزی
|۷۳
|۲
|۳
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|خاوران
|۱۳۸
|۲
|۱
|۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|جوادیه
|۷۳
|۲
|۱
|۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|فلاح
|۹۰
|۲
|۱
|۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|شهرک فردوس
|۹۶
|۲
|۱۱
|۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|خانیآباد
|۵۷
|۱
|۱۱
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|سرتخت
|۱۲۰
|۳
|۱
|۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|تهرانسر
|۶۸
|۲
|۱۳
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|چیتگر
|۱۷۱
|۳
|۲
|۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
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