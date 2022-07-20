قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲منطقه تهران/ جیحون متری ۲۴ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ نیاوران ۱۰۲ ۲ ۱۴ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ سعادت آباد ۱۰۶ ۲ ۱۳ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ قلهک ۹۰ ۲ ۱۶ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ تهرانپارس شرقی ۹۰ ۲ ۱ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ پونک ۹۵ ۲ ۷ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ فاطمی ۸۲ ۲ ۶ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ سهروردی شمالی ۱۰۰ ۲ ۱۳ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ دردشت ۷۲ ۲ ۱ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ دامپزشکی ۸۰ ۲ ۵ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ طوس ۷۹ ۲ ۱ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ شیخ هادی ۱۲۰ ۳ ۲ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ ایران ۶۷ ۲ ۱۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ تهران نو ۸۲ ۲ ۱ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ پیروزی ۷۳ ۲ ۳ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ خاوران ۱۳۸ ۲ ۱ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ جوادیه ۷۳ ۲ ۱ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ فلاح ۹۰ ۲ ۱ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ شهرک فردوس ۹۶ ۲ ۱۱ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ خانی‌آباد ۵۷ ۱ ۱۱ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ سرتخت ۱۲۰ ۳ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ تهران‌سر ۶۸ ۲ ۱۳ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ چیتگر ۱۷۱ ۳ ۲ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰