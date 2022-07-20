اصرار پرسپولیس به جذب مهاجم برزیلی مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت کاسیانو در تمرینات پیش فصل ویزلا پرتغال شایعاتی را در خصوص خروج او از لیست خرید باشگاه پرسپولیس مطرح کرد.

از این رو محمد محمدی معاون باشگاه پرسپولیس در تماس با مدیر برنامه‌های این بازیکن و همچنین باشگاه پرتغالی از دوره نقاهت ۱۰ روزه کاسیانو مطلع شد تا آن را به گوش کادر فنی پرسپولیس برساند.

سرمربی پرسپولیس نیز که از انفعال عجیب مسئولان باشگاه ناراحت است اعلام کرده همچنان خواهان جذب کاسیانو است تا این بازیکن در اردوی ترکیه به پرسپولیس بپیوندد.

از این رو سرخپوشان پایتخت در تلاش هستند تا او را جذب کرده و مقدمات حضورش در تمرینات پیش فصل را فراهم کنند.

بودجه محدود باشگاه پرسپولیس در جذب مهاجم خارجی باعث اصرار گل محمدی روی این گزینه برزیلی شده است تا او از باشگاه ویزلا رضایت‌نامه‌اش را دریافت کرده و فصل آینده در خدمت پرسپولیس باشد.