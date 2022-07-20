وحشت آل خلیفه از سلام یا مهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم آل خلیفه در ادامه اجرای سیاست خفقان در بحرین و جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه و انجام شعائر دینی، مانع برگزاری مراسم سرود «سلام یا مهدی» در منطقه ستره شد.

به گفته بحرینی‌ها صدور دستور جلوگیری از برگزاری این مراسم که هیچ مبنای قانونی ندارد، بار دیگر ذهنیت امنیتی نظام حاکم بر بحرین و اصرار آن بر برقراری خفقان را نشان داد.

جمعیت الوفاق بحرین در صفحه خود در توئیتر با انتشار تصویری از احضاریه وزارت کشور بحرین نوشت: حکومت آل خلیفه در بحرین شرکت کنندگان در جشن های دینی را به سبب خواندن سرود «سلام یا مهدی» تحت پیگرد قرار می دهد.