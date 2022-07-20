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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۵

وحشت آل خلیفه از سلام یا مهدی

وحشت آل خلیفه از سلام یا مهدی

 رژیم آل خلیفه در ادامه اجرای سیاست خفقان در بحرین، مانع برگزاری مراسم سرود سلام یا مهدی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم آل خلیفه در ادامه اجرای سیاست خفقان در بحرین و جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه و انجام شعائر دینی، مانع برگزاری مراسم سرود «سلام یا مهدی» در منطقه ستره شد.

به گفته بحرینی‌ها صدور دستور جلوگیری از برگزاری این مراسم که هیچ مبنای قانونی ندارد، بار دیگر ذهنیت امنیتی نظام حاکم بر بحرین و اصرار آن بر برقراری خفقان را نشان داد.

جمعیت الوفاق بحرین در صفحه خود در توئیتر با انتشار تصویری از احضاریه وزارت کشور بحرین نوشت: حکومت آل خلیفه در بحرین شرکت کنندگان در جشن های دینی را به سبب خواندن سرود «سلام یا مهدی» تحت پیگرد قرار می دهد.

وحشت آل خلیفه از سلام یا مهدی

کد مطلب 5543300

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