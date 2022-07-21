  1. استانها
  2. یزد
۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

معاون قضایی دادگستری یزد خبرداد؛

آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیر عمد در استان یزد

آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیر عمد در استان یزد

یزد- معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ۲۳ محکوم مالی در این استان از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرهمند زاده ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: از این تعداد زندانی آزاد شده ۷ نفر محکوم مالی جرائم غیر عمد بودند که با پیگیری های اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان مبلغ ۱۰۱ میلیارد ریال از شاکیان رضایت اخذ و مبلغ ۱۶ میلیارد توسط خیرین پرداخت شد.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان یزد اظهار داشت: همچنین در این ایام با کمک مالی خیرین به مبلغ ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال زمینه آزادی ۸ محکوم جرائم عمد که صرفا به خاطر رد مال در زندان بودند فراهم شد.

فرهمند زاده تصریح کرد: ۸ محکوم نیز با اعطای مرخصی پایان حبس از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و پیگیری جدی این موضوع در مجموعه دستگاه قضا استان گفت: در مناسبت های مختلف و با مشارکت خیرین و با اهتمام جدی کمیته های صلح و سازش شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد: با توجه به در پیش بودن ماه محرم و اجرای طرح هر هیئت آزادی یک زندانی شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرائم مالی غیر عمد در استان در این ایام باشیم.

کد مطلب 5543732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها