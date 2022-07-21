آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیر عمد در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرهمند زاده ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: از این تعداد زندانی آزاد شده ۷ نفر محکوم مالی جرائم غیر عمد بودند که با پیگیری های اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان مبلغ ۱۰۱ میلیارد ریال از شاکیان رضایت اخذ و مبلغ ۱۶ میلیارد توسط خیرین پرداخت شد.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان یزد اظهار داشت: همچنین در این ایام با کمک مالی خیرین به مبلغ ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال زمینه آزادی ۸ محکوم جرائم عمد که صرفا به خاطر رد مال در زندان بودند فراهم شد.

فرهمند زاده تصریح کرد: ۸ محکوم نیز با اعطای مرخصی پایان حبس از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و پیگیری جدی این موضوع در مجموعه دستگاه قضا استان گفت: در مناسبت های مختلف و با مشارکت خیرین و با اهتمام جدی کمیته های صلح و سازش شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد: با توجه به در پیش بودن ماه محرم و اجرای طرح هر هیئت آزادی یک زندانی شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرائم مالی غیر عمد در استان در این ایام باشیم.