۴ نفر از زیر آوار یک واحد مسکونی در مشهد نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مجید فرهادی اظهار کرد: بامداد امروز در پی حادثه انفجار توأم با آوار و گرفتار شدن افراد در خیابان کوشش آتش نشانان از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: حجم انفجار به حدی بود که یک ساختمان مسکونی ویلایی خالی از سکنه به طور کامل تخریب شد و به ۲ واحد مسکونی مجاور نیز خساراتی وارد شد.

وی بیان کرد: چند نفر از همسایگان نیز زیر آوار گرفتار شده بودند که نجاتگران آتش نشانی با رعایت نکات ایمنی و تثبیت اطراف محل حادثه، محبوس شدگان شامل ۲ زن و ۲ مرد را از زیر آوار نجات دادند و این افراد را برای سیر مراحل درمانی و انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین‌های اورژانس حاضر در محل دادند.

فرهادی گفت: کارشناسان آتش نشانی مشهد علت دقیق این حادثه را در دست بررسی دارند.