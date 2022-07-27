سهم بانوان یزد از اهدای خون ۳درصد است/ایجاد مجمع خیران انتقال خون

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا آقایی میبدی در نشستی خبری با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۵۳ هزار نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان یزد مراجعه کردند، اظهار داشت: ۴۵ هزار نفر از این افراد موفق به اهدای خون شدند که از این ۴۵ هزار کیسه خون، ۹۰ تا ۱۰۰ هزار محصول خونی تهیه و به بیماران نیازمند تزریق شده است.

وی با اشاره به اینکه یزد همواره در زمره سه استان برتر در اهدای خون مستمر بوده است، افزود: در سطح کشور ۵۵ درصد اهدا کنندگان خون، مستمر هستند که این میزان در استان یزد ۶۵ درصد است.

اهدای خون در یزد استمرار زمانی ندارد

آقایی میبدی با اشاره به سه چالش اصلی که انتقال خون یزد در زمینه اهدای خون با آن مواجه است، عنوان کرد: اهدای خون به طور مستمر از نظر زمانی در یزد با مشکلاتی مواجه است به عنوان مثال، در ماه مبارک رمضان یا در فصول سرد سال، مراجعه برای اهدای خون کاهش می یابد.

مدیرکل انتقال خون استان یزد تاکید کرد: نیاز به خون همواره وجود دارد و نه تنها متوقف نمی شود بلکه در برخی ایام، این نیاز افزایش می یابد بنابراین از مردم یزد درخواست داریم که در فصول کم مراجعه نیز برای اهدای خون اقدام کنند.

وی یکی دیگر از چالش های انتقال خون یزد را مشارکت پایین بانوان دانست و گفت: سهم بانوان از اهدای خون در استان یزد تنها سه درصد است و این ناشی از باورهای نادرستی در زمینه ناتوانی بانوان در اهدای خون است.

آقایی میبدی اظهار داشت: اغلب این باورها از جمله اینکه بانوان دچار کم خونی هستند، صحیح نیست زیرا معاینه و مشاوره بانوان مراجعه کننده به انتقال خون نشان داده که ۷۰ درصد مراجعان، شرایط اهدا دارند.

سهم کم جوانان زیر ۳۰ سال یزد در اهدای خون

مدیرکل انتقال خون استان یزد، حضور کمرنگ جوانان برای اهدای خون در استان یزد را نیز یکی دیگر از چالش‌های اهدای خون در یزد برشمرد و افزود: اهدا از ۱۸ تا ۶۵ سالگی انجام می گیرد اما با این وجود، آمار اهداکنندگان زیر ۳۰ سال کم است.

وی، افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: البته در کنار این مهم، بسته ویژه خدمتی نیز برای بانوان در نظر خواهیم گرفت تا قبل از اهدای خون، تحت مراقبت و مشاوره قرار گیرند تا در صورتی که دچار کم خونی بودند، وارد فاز درمانی شوند.

تنگنای انتقال خون در منابع مالی و نیروی انسانی

آقایی میبدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در استان یزد سه مرکز انتقال خون وجود دارد، اظهار داشت: برای ایجاد و تجهیز پایگاه های جدید نیاز به همراهی خیران داریم زیرا انتقال خون از نظر منابع مالی و نیروی انسانی در تنگنا قرار دارد.

وی تاکید کرد: نیاز انتقال خون به خیران هم در زمینه دستگاه و تجهیزات و هم در زمینه دانش، پژوهش و فناوری انتقال خون است.

آقایی میبدی از تلاش برای تشکیل مجمع خیران انتقال خون خبر داد و گفت: این مهم در دست برنامه ریزی است و امیدواریم بتوانیم به زودی برای انجام آن اقدام کنیم.