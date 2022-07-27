پیکر شهید قدیر مجتبوی در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد قدیر مجتبوی که روز دوشنبه پس از سال‌ها درد و رنج ناشی از جنگ به شهادت رسیده بود پیش از ظهر چهارشنبه با حضور گسترده مردم شهید پرور قزوین تشییع و به خاک سپرده شد.

در این مراسم که از ابتدای خیابان سلامگاه قزوین آغاز شد، پیکر شهید مجتبوی بر روی دستان مردم تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید مجتبوی یک بار در عملیات محرم از ناحیه سر و یک بار نیز در عملیات والفجر ۸ از ناحیه سر و هر دو پا جانباز شده بود. این شهید بزرگوار همچنین در سال ۶۷ نیز در منطقه شیخ محمد بر اثر برخورد با مین پای راست خود را نیز از دست داد تا برای سومین بار جانباز شود.

وی سرانجام پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جانبازی، دوشنبه و در آستانه ماه محرم به جمع دوستان شهیدش پیوست.