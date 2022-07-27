دستور تخلیه ۴ روستای داراب صادر شد

فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در داراب به اهالی ۴ روستای زین آباد، کوه سفید، رمبه و علی آباد آذرگون دستور تخلیه سریع داد شده است.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها در سطح شهرستان و پیش بینی ادامه بارش لازم است تا ساکنین روستاهای ذکر شده در اسرع وقت نسبت به تخلیه اضطراری منازل خود اقدام کنند.

رئیس ستاد مدیریت بحران داراب ابراز کرد: کلیه نیروهای امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران در داراب در آماده باش کامل هستند.

سعدی خاطر نشان ساخت: برآورد دقیقی از خسارتها در دسترس نیست ولی تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت‌های جانی و مالی اعلام نشده است.

او گفت: مردم ساکن در نقاط حادثه خیز می‌توانند جهت اسکان موقت به مدارس، مساجد و حسینیه‌ها مراجعه کنند.