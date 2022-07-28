وضعیت امدادرسانی در سیلاب امام زاده داوود(ع) تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح وضعیت امدادرسانی در سیل امام زاده داوود اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سیلاب و گل و لای در منطقه امامزاده داوود، عملیات امداد و نجات در حال انجام است.

وی گفت: بالغ بر ۴۰ نیروی عملیاتی در منطقه حضور دارند و در حال امداد رسانی هستند.

فتحی بیان کرد: مصدومان پس از اقدامات اولیه، تحویل عوامل اورژانس شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران ادامه داد: یک تیم واکنش سریع و یک تیم سگ‌های زنده یاب جهت تسریع در امداد رسانی نیز در منطقه حضور پیدا کرده و با کمک مردم محلی و عوامل آتشنشانی، جستجو برای مفقودین احتمالی، ادامه دارد.