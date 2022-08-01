خروج تدریجی سامانه مونسون / غرب اصفهان بارانی است

ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز و فردا با فعالیت سامانه ناپایدار بارشی در نیمه غربی استان افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید و بارش رگباری موقت همراه با رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رگبارهای موقت و گذرا طی این مدت در نقاطی خاص در غرب استان و به صورت پراکنده و میلیمتری انتظار می‌رود زیرا اوج فعالیت سامانه بارشی از استان گذر کرده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان اشاره کرد و افزود: بیشترین میانگین بارشی به ترتیب از برزوک با ۶.۵ میلیمتر، بوئین و میاندشت با ۴.۴ میلیمتر، گلپایگان ۲.۳ میلیمتر و فریدونشهر با ۱.۹ میلیمتر تا صبح امروز بوده است.

هنرمند با بیان اینکه دمای هوا در ساعات پیش رو تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.