استنکاف کانون وکلا از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: کانون وکلا از اجرای مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که نمره تراز را ملاک قرار داده است، استنکاف می‌کند.

وی بیان کرد: جمع زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق منتظر اجرای مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندی پیش کمیسیون جهش تولید و کمیسیون حقوقی مجلس جلسه مشترکی را برگزار کردند تا کانون وکلا برای اجرای قانون مذکور توجیه شوند اما اگر آنان بخواهند به استنکاف خود ادامه دهند، تقاضامندم که مجلس اقدام جدی کند. کانون وکلا به ناحق قانون مصوب مجلس را اجرایی نمی‌کند.