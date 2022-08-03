«ویکا مازوی کومالو» سفیر آفریقای جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام خمینی (ره) در پیروزی مبارزات مردم آفریقای جنوبی در مسیر مبارزه با تبعیض نژادی و نظام آپارتاید وقت حاکم و این کشور، گفت: امام خمینی (ره) با قطع رابطه ایران با دولت آپارتاید وقت آفریقای جنوبی و حمایت و آموزش مبارزان آزادی طلب آفریقای جنوبی کمک زیادی به پیروزی انقلاب مردم آفریقای جنوبی کردند.

وی افزود: اقدامات امام خمینی (ره) در آن زمان نقطه عطفی در روابط ما با ایران به وجود آورد که این روابط خوب تا الان ادامه داشته است.

سفیر آفریقای جنوبی همچنین به روابط خوب محمدرضا پهلوی با رژیم آپارتاید وقت کشورش پرداخت و گفت: شاه ایران روابط نسبتاً خوبی با دولت آپارتاید داشت و هر چند وقت یک‌بار سفری به آفریقای جنوبی انجام می‌داد؛ شاه وقت ایران دارای اموالی در این کشور بود!

سفیر آفریقای جنوبی در کشورمان گفت: انقلاب مردم آفریقای جنوبی نه تنها مورد حمایت امام خمینی (ر ه) قرار گرفت بلکه به انقلابیون ما جرأت و جسارت سرنگونی رژیم آپارتاید را داد.