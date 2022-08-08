کسب مقام شانزدهمی برای تیم دختران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر جهان از ۸ الی ۱۹ مردادماه با حضور ۳۲ تیم در اسکوپیه مقدونیه شمالی برگزار می شود. تیم هندبال دختران ایران با کسب مدال طلای قهرمانی آسیا برای نخستین بار در تاریخ جواز حضور در دیدارهای جهانی را کسب کردند.

هندبالیست های ایران بعد از دو پیروزی ارزشمند در دور مقدماتی این بازیها برای نخستین بار در تاریخ رشته هندبال و همین طور در بین تیم های ورزشی زنان به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه یافتند.

در این مسیر در گروه دوم مقابل تیم های قدرتمند اروپایی ایسلند وسوئد دارند یک طلای جهان وعنوان چهارمی دوره قبل رقابت ها مغلوب شدند تا برای کسب رتبه سیزدهم تا شانزدهمی به مسابقه خود در جدول رقابت ها ادامه دهند.

هندبالیست های نوجوان ایران یکشنبه عصر برابر تیم صاحب سبک اروپایی رومانی با نتیجه ۳۸ بر ۳۰ در شرایطی شکست خوردند که نیمه اول مقتدرانه برده و تا اواسط نیمه دوم نیز نتیجه با تساوی دنبال می شد.

شاگردان محمدخانی با قبول این شکست دوشنبه ساعت ۱۴ به وقت میزبان و ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران برای مشخص شدن رتبه ۱۵ و ۱۶ این دیدارها به مصاف تیم برزیل رفتند.

نیمه اول این دیدار که در سالن ساندانسکی شد با نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود تیم ایران به پایان رسید، اولین گل این دیدار را فاطمه مریخ خانم گل مسابقات به ثمر رساند. در ادامه نصوحی کاپبتان تیم ایران، نگین رحمانی و آرزو بهمئی و زهرا فتوتی برای ایران گل زنی کردند. در این نیمه هر دو تیم موضع دفاعی داشتند و عملکرد خوب سنگر بان تیم ایران الناز یارمحمدتوسکی از ورود بیش از ده گل به دروازاه ایران ممانعت کرد.

در نیمه دوم بازی شاگردان محمد خانی تلاش کردند شرایط حفظ شود اما در ضد حمله ها و حملات دفاع خوبی نداشتیم و در نهایت در اواسط نیمه دوم بازی به تساوی ۲۴ بر ۲۴ رسید که تیم برزیل تاکتیکی تر و سرعتی ظاهر شد و توانست با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ تیم ایران را شکست دهد. و بازی در نهایت با نتیجه ۲۹ بر ۲۶ به سود تیم برزیل به پایان رسید.

به این ترتیب تیم هندبال دختران نوجوان کشورمان در اولین تجربه بزرگ خود در میدان رقابت های قهرمانی جهان و به عنوان اولین تیم محجبه در این رویداد توانست در جایگاه شانزدهم بایستد.

آسمان بدوی، سعیده غضنفری، مائده عشاق، شقایق چراغی، هانیه قراگزلو، نسترن فراهانی، زهرا فتوتی، سبا زنگنه، تینا کیهانی، هانیه شاه ویسی، فاطمه احمدی، آرزو بهمئی، فاطمه مریخ، شهرزاد نصوحی، نگین رحمانی، الناز یار محمدتوسکی ترکیب تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی مقدونیه شمالی را تشکیل می‌دهند.

غلامعلی اکبرآبادی (مدیر فنی)، فاطمه محمدخانی (مربی)، مریم رضاییان (سرپرست) و اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپ) به عنوان کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند.

ملی‌پوشان ایران با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کردند.

رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان تا ۱۹ مرداد با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد.