به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در حالی سه شنبه گذشته (۱۸ مردادماه) با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در قونیه آغاز شد که قرار بود حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان کشورمان نیز در این مراسم حضور داشته باشد.

اینگونه برنامه ریزی شده بود که سجادی بعد از شرکت در مراسم افتتاحیه دو روز در قونیه از نزدیک رقابت ورزشکاران کشورمان را در رشته‌های مختلف را پیگیری کند و سپس ۲۰ مردادماه به تهران بازگردد. با این حال سفر وزیر ورزش به ترکیه بامداد امروز شنبه انجام شد.

به نظر می‌رسد جابه‌جایی زمان سفر وزیر ورزش به محل برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی بی ارتباط با ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک نباشد. نام نویسی از متقاضیان حضور در این انتخابات تا پنجشنبه گذشته (۲۰ مردادماه) ادامه داشت و وزیر ورزش هم تا آخرین روز در تهران حضور داشت اما در نهایت به انتخابات ورود نکرد!

این در حالی است که از وزیر ورزش به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی این انتخابات نام برده می‌شد اما گویا وی نتوانست مجوز لازم برای آن را بگیرد و به همین دلیل بدون نام نویسی عازم ترکیه شد.

سید حمید سجادی امروز با استقبال مقامات ورزش ایران، سفیر ایران در ترکیه و مقامات برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی وارد قونیه شد.