تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی در آئین آغاز تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران ضمن خیرمقدم به مدعوین و تسلیت ایام محرم گفت: پس از ابلاغ لزوم تهیه برنامه‌های میان‌مدت شهری در زمان‌بندی چهار ساله توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به مجموعه‌های کشوری، مجموعه اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران تدوین برنامه چهارم را در دستور کار قرار داد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به انطباق دوره برنامه با دوره مدیریت شهری افزود: قرار است برنامه‌های میان مدت چهار ساله متناظر با دوره‌های مسئولیت مدیریت شهری شهرداری‌های کشور تهیه و تدوین شوند تا موضوع پاسخگویی و ارزیابی عملکرد هر دوره مدیریت شهری متناسب با برنامه تدوین شده برای مردم قابل سنجش و رصد باشد.

وی، ضمن تشریح ساختار و ارکان تدوین برنامه چهارم اعم از ستاد عالی، شورای راهبری و تلفیق، دبیرخانه، کمیته علمی، کمیته منابع و مصارف، کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌های مناطق ۲۲ گانه برنامه چهارم، تعداد احکام صادر شده برای دست‌اندرکاران تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران را ۱۸۷ عدد اعلام کرد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ۱۱ کمیته تخصصی شامل اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، هوشمندسازی، توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، مالی و اقتصاد شهری و منابع و مصارف برنامه در تدوین برنامه یاری خواهند کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در خصوص ضرورت اتخاذ دیدگاه مسئله محوری، اذعان داشت: بنا داریم در برنامه چهارم با نگاه مسئله محور، ضمن شناسایی مسائل اصلی شهر برای آن برنامه تنظیم نمائیم.

شهرابی سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سیاست‌های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران و سیاست‌های شهردار تهران و بخشی از احکام باقیمانده برنامه سوم توسعه شهر تهران که عملیاتی نشده است را از جمله اسناد بالادستی تنظیم برنامه چهارم مدیریت شهری تهران برشمرد.

وی به زمانبندی تهیه برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری تهران اشاره کرد و گفت: منطق برنامه ایجاب می‌کند تا قبل از فصل پیشنهاد و تصویب بودجه ۱۴۰۲ برنامه چهارم تهیه شود و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران بیان کرد: بنا داریم با همراهی تیم تشکیل شده، تا پایان شهریور ماه احکام و مواد برنامه را آماده کرده و در مهرماه در ستاد عالی و شورای راهبری، نهایی کنیم و در آبان ماه قبل از فصل پیشنهاد لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسانیم.

وی شروع فرایند تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران در قالب انجام اقدامات اجرایی، تشکیل کمیته‌ها و شکل گیری ساختار و ارکان برنامه را اعلام و اظهار کرد: به موازات آن شورای اسلامی شهر تهران نیز الزامات تدوین برنامه را به شهرداری اعلام کند.

شهرابی خطاب به دست اندرکاران برنامه چهارم گفت: مسئولیت خطیر تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران بر عهده شما کارشناسان و مدیران خبره و شایسته سازمانی گذاشته شده و با توجه به حس تعلق و تعهد سازمانی و دانش و تجربه و مسئولیت پذیری خود انتظار می‌رود برنامه‌ای ارزشمند، ماندگار، اثربخش را تهیه کنیم و ثمرات آن را به مردم شریف شهر تهران برسانیم.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های کارشناسی درون سازمانی جهت تدوین برنامه به کمک گرفتن از دانش اساتید دانشگاهی به عنوان اعضای علمی کمیته‌های تخصصی، رویکرد متفاوت شهرداری تهران در تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران به شمار می‌رود.