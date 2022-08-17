نمایندگان خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:

- تذکر امیرحسین بانکی پور و جمعی از نمایندگان به وزرای خارجه و میراث فرهنگی درباره ضرورت توجه به دیپلماسی فرهنگی و صادرات صنایع دستی و محصولات فرهنگی کشور

- تذکر مهدی عسگری به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره لزوم رعایت اصل ۱۲۵ قانون اساسی و در نظر گرفتن منافع ملی در بررسی پیش‌نویس معاهده جهانی همه‌گیری و اصلاح مقررات بهداشت جهانی در مجمع پیش روی سازمان بهداشت جهانی

- تذکر مهدی عسگری به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر اقتصاد در مورد لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها

- تذکر رسول فرخی میکال به وزرای اقتصاد و ورزش و جوانان درباره لزوم بررسی و حل مشکلات وام ازدواج و اشتغال جوانان

- تذکر حسن نوروزی به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم بازنگری در نحوه و مدت انتصاب افراد در فدراسیون‌های ورزشی

- تذکر علیرضا نظری به همراه جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم اجرای کامل بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بازنشسته کردن کارمندان بالای ۳۵ سال سابقه در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

- تذکر کیوان مرادیان به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره لزوم جلوگیری از حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت همراه از سوی اپراتورها

- تذکر حسین گودرزی به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر اطلاعات در مورد لزوم ایجاد ساختار مستقل، بازدارنده و فسادزا برای حراست مراکز اقتصادی و صنعتی

- تذکر علی اکبر علیزاده به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد درباره لزوم ایجاد سیستم نظارت و گزینش برای انتخاب هنرمندان سینما و تلویزیون

- تذکر محمدحسن آصفری به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت درباره لزوم تعیین تکلیف نیروهای تبصره (۳) و (۴) خدمات و پرستاران بیمارستان‌ها در ایام کرونا

- تذکر محمدتقی به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر علوم درباره لزوم رسیدگی به افزایش شهریه دانشگاه آزاد

- تذکر روح الله ایزدخواه به همراه جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم اجرای کامل مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رقابت‌پذیر مبنی بر توقف بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط بانک مرکزی

- تذکر محمدحسن آصفری و جمعی از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت توجه به وضعیت حقوق و درآمد نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس

- تذکر منصورعلی زارعی به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات تهیه دارو