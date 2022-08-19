به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد وحیدی در چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار شده و موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، مبارزه با مواد مخدر و انواع قاچاق، مبارزه با جرایم سایبری و تبادل تجربیات کشورهای عضو در خصوص مسائل مربوط به کووید ۱۹ در آن بررسی می‌شود، گفت: آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بین المللی است، تاکید کرد: آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.

وحیدی با اشاره به اینکه ایران پذیرای بیش از چهار و نیم میلیون افغانستانی مهاجر است، اظهار داشت: کمک‌های سازمان ملل ناچیز و اندک است. جمهوری اسلامی ایران آماده است که در این زمینه تجربیات خود را با سایر کشورها به منظور حل مسائل مربوط به افغانستان در میان بگذارد. جمهوری اسلامی ایران هرگونه تروریسم را در همه اشکال آن محکوم می‌کند.

در پایان این نشست بیانیه پایانی به امضای اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای رسید.

شایان ذکر است فرایند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از اجلاس سال گذشته این سازمان در دوشنبه تاجیکستان آغاز شده است. قرار است اجلاس سران آتی سازمان شانگهای در شهریور ماه در سمرقند ازبکستان برگزار شود.