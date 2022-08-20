شناسایی چالشهای صنعت شیلات توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جهت رشد و توسعه صنعت شیلات، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، بهعنوان یکی از کانونهای مهم کشور اقدامات مؤثری انجام داده است.
کانون دانش، صنعت و بازار آبزیان برآمده از فعالیت دو کانون آبزیان در دوره نخست فعالیت کانونها (کانون آبزی پروری-کانون فرآوری آبزیان) است.
ایران یکی از کشورهای غنی در این حوزه است و علاوه بر صیادی، پرورش شیلات در اشکال مختلف در آن جریان دارد، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، تلاش دارد تا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، رابطه میان فعالان فناور و دانشگاهی را با بازار و صنعت، تقویت کند.
عباسعلی مطلبی رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان با اشاره به اینکه ماموریتهای این کانون در راستای اهداف و وظایف اساسنامه جلو میرود، گفت: کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان در جهت ارتقای صنعت شیلات کشور تأسیس شده و بهعنوان پشتیبان کلیه فعالان صنعت آبزیان کشور در جهت ارتقای کمیت و کیفیت فعالیتهای این بخش است.
ایجاد بازار و محصولات فناورانه و نوآورانه
افزایش همگرایی، همکاری و هماهنگی تمام متصدیان دانش، صنعت و بازار آبزیان، شناسایی چالشهای کلان و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیتهای اصلی در حوزه صنعت، دانشگاه و بازار آبزیان، ارائه نظرات مشورتی و ایفای نقش بهعنوان اتاق فکر و اندیشه برای سازمانهای اجرائی و زمینهسازی بهرهوری بهتر از دانش و سرمایههای صنعت آبزیان از مأموریتهای این کانون است.
همچنین تسهیل دسترسی مخاطبان به بانکهای اطلاعاتی تخصصی برای برنامهریزیهای شفاف در صنعت آبزیان و کمک به رفع چالشهای بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت آبزیان از طریق ایجاد بازار و محصولات فناورانه و نوآورانه از دیگر مأموریتهای اصلی کانون آبزیان محسوب میشود.
شبکهسازی و ارتباط با اعضای پیوسته و غیرپیوسته
از سال ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ هیئتمدیره ۱۸ جلسه برگزار کرده و در خصوص سیاستگذاریها، اجرای برنامههای مصوب و ارتباط با مجامع تصمیمگیری کرده است.
در حال حاضر در حدود چهار شرکت خصوصی دانشبنیان، سه اتحادیه از تشکلهای فعال بخش آبزیان کشور از اعضای اصلی کانون هستند، همچنین مراکز علمی و پژوهشی اصلی مرتبط شامل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات تاسماهیان دریای خزر و دانشگاه تهران و همچنین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت ازجمله سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز با کانون در ارتباط هستند.
بانک اطلاعاتی برای خلأها و نیازهای فناورانه
کانون دارای دو کارگروه مصوب دانش و صنعت و کارگروه بازار آبزیان است، همچنین بانک اطلاعاتی خلأها و نیازهای فناورانه صنایع بخش دولتی و خصوصی، بانک اطلاعاتی توانمندیهای فناورانه مراکز علمی و پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان در حال تکمیل است.
کانون علاوه بر تشکلها از طریق برگزاری جلسات و نشستهای هماندیشی در تعامل دائمی با سازمانها، نهادها و شرکتهای مرتبط از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ایران، بنیاد برکت، مرکز نوآوری دانشگاه تهران و بنیاد غدیر است.
در اختیار قرار دادن کلیه استانداردهای مرتبط برای اهالی صنعت و نیز کمک و مشارکت در تدوین استاندارد صنعت پرورش ماهی در قفس از جمله زمینههای فعالیت کانون است.
تدوین استاندارد صنعت پرورش ماهی در قفس و آغاز جذب و عضویت گیری افراد حقیقی و حقوقی فعال در صنعت شیلات با تأکید بر شرکتهای دانشبنیان از دیگر عناوین فعالیتهای سال ۱۴۰۰ است.
راهاندازی شرکتهای دانشبنیان در حوزه آبزیان
ترویج و توسعه ایجاد حداقل ۵ شرکت دانشبنیان در حوزه تخصصی آبزیان، برگزاری دورهها و بازدیدهای آموزشی انتقال دانش فنی، نظارت بر طرحهای کلان ملی در حوزه فعالیت کانون، برگزاری هماندیشی بینالمللی توسعه پایدار تیلاپیای گلخانهای، برگزاری هماندیشی ملی بهرهبرداری مسئولانه از ذخایر آبزیان کشور و ارتقای کیفیت فرآوری و بستهبندی خاویار پرورشی از برنامههای پیش رو و پیشنهادی سال کانون در سال ۱۴۰۱ است.
رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت شیلات توسط مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اول شهریورماه سال ۱۴۰۱ در ۴ محور آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس، صید و صیادی و فرآوری و فرآوردههای شیلاتی برگزار می شود که کانون دانش، صنعت و بازار آبزیان نیز دارای غرفه در نمایشگاه است.
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