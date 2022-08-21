نمونه برداری از بیمار مشکوک به آبله میمون انجام شد

حسین جلالی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی یک فرد مشکوک به بیماری آبله میمون در بابل اظهار داشت: در سیر بیماری‌ها بحث مشکوک، محتمل و نهایی مطرح است و بیمار مورد نظر ۲۶ مردادماه در یکی از داروخانه‌های شبانه روزی مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: هرچند موارد زیادی از بیماری‌های پوستی به پزشکان مراجعه می‌کند و یکی از علائم و نشانه‌ها پوستی است درحالی که موارد ابتلای به آبله میمون باید توسط پزشک بررسی و معاینه شود و اگر مشکوک بود بررسی‌ها ادامه می‌یابد.

وی با اظهار اینکه نمونه‌های لازم از بیمار گرفته شد و در دست بررسی است، افزود: این بیمار با کودک مبتلا به آبه مرغان تماس داشت و اولین تشخیص برای بیماری وی، آبله مرغان است.

جلال ادامه داد: نمونه گرفته شده از بیمار برای بررسی ارسال شد و هنوز نتیجه قطعی مشخص نشد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی بابل از مردم خواست نگرانی نداشته باشند و افزود: آبله میمون دارای علائم مانند تب، سردرد، بدن درد و علائم پوستی است.