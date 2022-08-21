تعامل قوای سه گانه ضرورت حکمرانی عالمانه و کارآمد در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در نخستین نشست مشترک هیات دولت و مسئولان عالی قضایی گفت: همه ما در قوای سه‌گانه به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ماموریت مشترکی برای خدمت به مردم، اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه و تلاش برای کاهش جرم، فساد و نابرابری داریم و باید به دنبال ایجاد و تثبیت هنجارهای تراز انقلاب اسلامی باشیم.

رئیس جمهور تفکیک و استقلال قوای سه گانه را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دانست و افزود: تفکیک و استقلال قوا هرگز به معنای عدم تعامل یا نگاه جزیره‌ای در حکمرانی نیست. هر جا در ۴۳ سال گذشته هماهنگی و همدلی میان قوا بیشتر بوده، کارها بهتر پیش رفته و هر جا این هماهنگی و همدلی و به دنبال آن همکاری قوا به هر دلیلی مختل شده، کارها با مشکل و مانع بیشتری مواجه شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه امروز همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه بر ضرورت هماهنگی و همدلی همه ارکان نظام تاکید دارند، اظهار داشت: همدلی قوای سه‌گانه باعث افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود و ضرورت اداره کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امید و اعتماد مردم به نظام و دستگاه اداری کشور با سخنرانی و صدور بخشنامه ارتقا نمی‌یابد، تصریح کرد: مردم وقتی به نظام اداری کشور اعتماد و در اداره کشور مشارکت می‌کنند که احساس کنند در عمل و اجرا کارها خوب به پیش می‌رود. به عنوان مثال دشمن در جریان حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی تلاش زیادی کرد تا مردم را در مقابل نظام قرار دهد، اما اعتماد مردم به کارگزاران و نظام اداره کشور تلاش‌ها و توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر اداره کشور نیازمند تلاش مجاهدانه و کار جهشی است، خاطرنشان کرد: دولت در حد مقدورات خود از قوه قضائیه حمایت و از ایجاد یک کارگروه مشترک میان دو قوه برای رسیدگی به امور اجرایی و اداری و نیز همکاری‌های اساسی استقبال می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری دو قوه را پیشگیری از وقوع جرم و فساد عنوان کرد و گفت: هر چه میزان اجرای عدالت و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیشتر باشد، جرائم و مفاسد کمتری به وقوع می‌پیوندد.

رئیسی همچنین شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم را ساز و کاری مناسب برای همکاری میان قوا در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد دانست و افزود: مباره با فساد و جرم ماموریت مشترک همه ماست و باید بر اساس نظام مسائل کشور، نسبت به اصلاح بخش‌های آسیب‌زا و ساختارهای فسادخیز اقدام کرد تا زمینه وقوع جرائم و مفاسد از بین برود.

رئیس جمهور در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه نظارت ضامن حسن اجرای قوانین و مقررات است، اظهار داشت: نظارت امری ضروری است، اما نباید باعث شود مدیران شجاعت، خطرپذیری و ریسک‌پذیری اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات مهم در مسیر رفع مشکلات و گره‌گشایی از مسائل مردم را از دست بدهند.

رئیسی هوشمندسازی و تکمیل دولت الکترونیک را از دیگر مسئولیت‌های مشترک همه قوا دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه‌هایی مثل سامانه واحد صدور مجوزها، سامانه تجارت و امثال اینها در دولت در راستای تکمیل دولت الکترونیک با سرعت در حال تکمیل است. بهره‌برداری کامل از این سامانه‌ها، با ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت دقیق، تحولی مهم ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز دولت بر اهمیت ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی تاکید کرده تا این شرکت‌ها حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی تلقی نشوند، خاطرنشان کرد: به همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است که نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق عامه به کار گیرند.

دکتر رئیسی ماحصل همه اقدامات و تلاش‌های دولت و دیگر قوای کشور را امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یاس و ناامیدی ایجاد کند. اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.

رئیس جمهور افزود: مدیران و دلسوزان نظام باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا مطلقاً فسادی در هیچ بخشی از نظام نهادینه نشود و با عمل و اقدام خود امید و اعتماد مردم را به نظام افزایش دهند.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد که این جلسات می‌تواند به شکل موضوعی و به طور مستمر تکرار شود تا مسائل و مشکلات کشور با سرعت بیشتری حل و فصل شوند.