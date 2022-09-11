اما و اگر های یک مجموعه ورزشی / پایگاه قهرمانی یا باشگاه خصوصی؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال‌هاست که پایگاه قهرمانی خراسان جنوبی دیگر رنگ و بویی از قهرمانی ندارد و همواره انتقادات و گلایه‌های قهرمانان را در پی داشته است انتقاداتی که هر زمان با مسئولان مربوطه ورزش خراسان جنوبی در میان گذاشته شد، قول‌هایی دادند و بعد از آن باری دیگر به باد فراموشی سپرده شد و قهرمانانی که دیگر تمایلی به حضور در این مجموعه را ندارند.

چندی پیش با توجه به انتقادات ورزشکاران نسبت به وضع نابسامان پایگاه قهرمانی در زمینه اینکه این پایگاه محلی برای حضور مربیان بخش خصوصی و درآمدزایی خود مربی و حضور خانواده و دوستان و خویشان کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی شده است، بر آن شدیم تا با حضور و بازدید میدانی از این محل به چند و چون ماجرا پی ببریم.

خبرنگار مهر که در تایم بانوان پایگاه قهرمانی حاضر شد به درستی ماجرا پی برد و متوجه شد که ۴ مربی بانوی بخش خصوصی به همراه شاگردان خود در این محل حاضر و به صورت خصوصی به آموزش پرداخته‌اند، که به‌دلیل همین شلوغی دیگر بانوان قهرمان واقعی نمی‌توانند تمرین کنند و تمایلی به حضور در این پایگاه را ندارند.

همچنین برای تایم قهرمانی آقایان نیز خبرنگار مهر با چند قهرمان شاخص و نام آشنا گفت‌وگو کرد که به گفته آنها نیز مربیان آقایی از رشته‌های دوومیدانی و والیبال شاگردان خصوصی خود را که هیچ‌گونه پیش زمینه قهرمانی ندارند به پایگاه آورده و آموزش خصوصی می‌دهند؛ همچنین خانواده و خویشان کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در تایم قهرمانان تمرین می‌کنند و افراد شخصی دیگری که مشخص نیست از کدام اداره هستند هم در همین تایم ورزش می‌کنند و دیگر امکان استفاده از تجهیزات توسط خود قهرمانان نیست و قهرمانان واقعی دیگر به این پایگاه نمی‌روند و روی به باشگاه‌های خصوصی آورده‌اند.

نکته دیگری که به آن اشاره شد استفاده از تجهیزات پزشکی، پایگاه قهرمانی برای افراد غیر ورزشکار و قهرمان بود که گویا از ادارات مختلف که نام آنها توسط خبرنگار محفوظ است توسط مدیر پایگاه دعوت و استفاده می‌شود ولی برای خود قهرمانان این امکان و اجازه فراهم نیست.

هدف: استعدادیابی، استعداد پروری، تمرینات تخصصی و افزایش قابلیت‌های جسمانی

پس از تأیید این مشکلات به سراغ مسئولان مربوطه رفتیم که در ابتدا با سیده اعظم اسلامی، معاون سابق توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت‌وگو کردیم که در زمان تهیه گزارش سمت ایشان تغییر کرد و در همین راستا با مسئول جدید سیدحسین اصغری، سرپرست توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت‌وگو کردیم که در نهایت بعد از دو هفته پاسخ‌هایی به سوالات ارائه شده داده شد که البته تکرار همان پاسخ‌های ناقص مسئول قبلی بود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه پایگاه قهرمانی خراسان جنوبی در بهمن ۱۳۸۸ افتتاح شد، گفت: اهداف پایگاه قهرمانی استعدادیابی، استعداد پروری و تمرینات تخصصی و افزایش قابلیت‌های جسمانی، سنجش قابلیت‌های جسمانی و روانی نخبگان ورزشی و ارزیابی آنها به صورت دوره‌های سه ماهه و شش‌ماهه و بلندمدت بود.

سیدحسین اصغری ادامه داد: همچنین آموزش و بالا بردن سطح دانش تخصصی مربیان تیم‌های استانی فعال در مرکز قهرمانی، آموزش و پژوهش در خصوص استعدادیابی برای ارتقا سطح ورزش قهرمانی استان از دیگر اهداف ایجاد پایگاه قهرمانی خراسان جنوبی بود.

به گفته وی قهرمانان و مدال‌آوران و ورزشکاران نخبه عازم به مسابقات قهرمانی منطقه‌ای و کشوری از امکانات این پایگاه به صورت کاملاً رایگان استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: اکنون سنجش و پایش ورزشکاران تیم‌های المپیاد استعدادهای برتر به همراه صدور تاییدیه آمادگی جسمانی برای حضور در سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور هم در این پایگاه انجام می‌شود.

بروز رسانی در صورت تأمین بودجه

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در زمینه اینکه چه مقدار به اهداف مورد نظر دست پیدا کردید، گفت: با توجه به شرایط کرونایی در ۳ سال اخیر این اهداف بسیار سخت قابل دستیابی بوده و در حال پیگیری و اجرا است.

اصغری اضافه کرد: از طرفی به دلیل مستهلک شدن برخی دستگاه‌ها که نیاز به بروز رسانی داشتند و عدم تخصیص بودجه از سمت وزارت متبوع قابلیت بروز رسانی تجهیزات امکان پذیر نبوده است.

به گفته وی بروز رسانی تجهیزات، برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه مربیان تیم‌های استانی در زمینه بدنسازی تخصصی هر رشته، پایش و نظارت بر عملکرد استعدادیابی و استعداد پروری هیئت‌های ورزشی استانی از برنامه‌های آینده اداره کل ورزش و جوانان است.

وی اظهار کرد: پیگیر نوسازی و بروز رسانی تجهیزات پایگاه هستیم و این موضوع مشکل کلیه استان‌ها است که در نشست اخیر سمینار تخصصی استعدادیابی در تبریز که ویژه مدیران پایگاه‌های قهرمانی استان‌ها بود نیز مطرح و مقرر شد از سرفصل‌های مجاز برای تأمین بودجه توسط وزارت، اقدام لازم انجام شود.

مشکلات را قبول دارم و رفع خواهم کرد

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی که بعد از دو هفته فقط پاسخ‌های قبلی معاون سابق را ارسال کرده بود در پاسخ به انتقادات مطرح شده عنوان کرد: فقط حضور قهرمانان، اعضای درجه یک خانواده اداره کل ورزش و اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند را داریم.

اصغری بیان کرد: در حال حاضر دو مربی بدنساز آقا و بانو در مرکز قهرمانی در خصوص آموزش نحوه کار با دستگاه‌ها در حال فعالیت هستند و هیچ گونه مبلغی برای این کار از ورزشکار دریافت نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قهرمانان از تجهیزات پزشکی نمی‌توانند استفاده کنند ولی دیگر ادارات از آن بهره می‌برند، گفت: قطعاً با توجه به تجهیزاتی که در پایگاه قهرمانی داریم در صورت مساعد شدن وضعیت کرونایی و برقراری شرایطی پایدار با برنامه‌ریزی انجام گرفته در زمینه سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی و آزمون‌های مهارتی، ورزشکاران را پایش خواهیم کرد.

به گفته وی هیئت‌های ورزشی را در حوزه استعدادیابی و نخبه گزینی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا با مدیریت صحیح و تأمین بودجه کافی بتوانیم استعدادهای ناب را شناسایی و در پایگاه حمایت کنیم.

با بیان این موضوع که تمام پاسخ‌های مطرح شده، جواب‌های ناقص مسئول قبلی است و هیچ پاسخی به انتقادات و گلایه‌ها که به صورت میدانی تأیید نیز شده است، ندادید. سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی پاسخ داد: بنده شخصاً انتقادهای مطرح شده را قبول دارم و در چند جلسه بازدید غیرمنتظره درجهت رفع آن تلاش خواهم کرد.

و اما...

نکته مهم اینجاست که مسئولان مربوطه از پاسخ کامل و جامع به انتقادات و گلایه‌هایی که درستی آنها مورد تأیید قرار گرفته است طفره می‌روند و حاضر به قبول مدیریت ناصحیح این پایگاه نیستند در حالی که ورزش قهرمانی شاکله اصلی هر استان است و نیاز به توجه همه جانبه از قهرمانان داریم، ولی حتی نیاز پایه آنها که تمرین به موقع و رایگان در محیطی با آرامش است را هم از آنها دریغ کرده‌اند. لازم است که مسئولان بالا دستی به این مشکلات ورود پیدا کنند.