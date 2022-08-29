تفاهمنامه ساخت سریال شاهچراغ (ع) امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ساخت این سریال بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان اوج، سرپرست شهرداری شیراز و رئیس سازمان فرهنگی هنری اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز امضا شد.

رئیس سازمان فرهنگی اوج با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ساخت سریال احمد بن موسی (ع) گفت: سریال احمد ابن موسی در مودت زمان سه سال با استفاده از برگزیده‌ترین افراد فیلم نامه آن نوشته و مراحل ساخت انجام خواهد شد

احسان محمدحسنی، رئیس سازمان اوج در این مراسم با بیان اینکه سازمان اوج این افتخار را دارد که بعد از ساخت سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی داخلی ساخت سریال‌های صنعتی را آغاز کند، بیان کرد: سریال احمد بن موسی (ع) نباید بیش از ۱۰ سال با هزار میلیارد تومان طول بکشد چراکه معمولاً سریال‌های تاریخی این زمان و هزینه را دارد.

او در ادامه با اشاره به کوتاه کردن زمان ساخت ای سریال بیان کرد: این سریال بعد از پخش در کشورهای منطقه می‌تواند همین میزان سرمایه‌گذاری را به شهرداری شیراز برگرداند.

به اعتقاد او با توجه به حجم اثرگذاری در جامعه یکی از زبده‌ترین گروه‌ها را برای ساخت این کار در نظر می‌گیریم تا زیر سه سال این سریال ساخت شود.

وی با بیان اینکه کار دیگر سازمان نمایش میدانی است که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند استقبالی که برای این اثر شده است، نشان می‌دهد کار مردمی و ۱۰۰ درصد بومی است و نخستین شب افتتاح این نمایش دو هفته آینده در شیراز خواهد بود.

مهدی طاهری؛ رئیس شورای شهر شیراز نیز در این مراسم گفت: نکته‌ای که در این سریال باید توجه شود این است که این کار یک بار تکرار می‌شود و تقاضا دارم که همه ذی‌مدخلان این پروژه بزرگ فرهنگی یک کار بی‌نظیر را در دستور کار قرار دهند و این توقعی از جبهه فرهنگی است‌.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: منابع مالی سریال از عوارض مردم شیراز است بنابراین همه شیرازی‌ها سهیم هستند و این صالحات برای همه مردم باقی خواهد ماند.

رضا محمدیان، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت نیز در این مراسم گفت: سریال احمدبن‌موسی (ع) در شورای چهارم به تصویب رسید و تفاهم‌نامه اولیه بین صداوسیما، شهرداری و حرم مطهر بسته شد اما به اجرا نرسید و در نهایت در این دوره به جمع‌بندی رسید و تفاهم‌نامه اجرایی این سریال امضا می‌شود.