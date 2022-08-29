به گزارش خبرگزاری مهر، رامین رضایی مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور همکاری با شرکتهای تولیدکننده داخلی و شرکتهای دانشبنیان برای تأمین تجهیزات توانبخشی برای اولینبار و همچنین ابلاغ ۵۰ درصد از کل اعتبارات تجهیزات توانبخشی در کوتاهترین زمان را از نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور ضمن بررسی عملکرد دولت سیزدهم درخصوص این حوزه بهزیستی، گفت: سازمان بهزیستی کشور از شروع فعالیت این دولت تلاش کرده تا بتواند با شرکتهای تولیدکننده داخلی و شرکتهای دانشبنیان، تجهیزات توانبخشی با کیفیت و قیمت مناسب را برای مددجویان تأمین کند.
وی افزود: در این راستا سازمان با تعدادی از شرکتهای دانشبنیان برای تأمین تجهیزات توانبخشی به ویژه ویلچر همکاری کرده و تلاش داریم تا بتوانیم بخشی از وسایل را از شرکتهای دانش بنیان که از کیفیت مطلوبتری برخوردار هستند تهیه کنیم. بر این مبنا با چند شرکت وارد گفتوگو شدهایم و تا یک ماه آینده بعد از ارزیابی، بهترین وسیله را برای مددجویان تهیه خواهیم کرد.
رضایی با اشاره به دیگر اقدامات بهزیستی در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: بخش دیگر اقدامات، تهیه وسایلی مانند سمعک است که در داخل کشور تولید نمیشود. در این راستا تلاش داریم با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری و شرکتهای دانش بنیان برای اولین بار سمعک تولید کنیم و همچنین قراردادهایی با شرکتهای دانش بنیان بسته شده که در سال آینده سمعک تولید داخل هم داشته باشیم.
مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور ابلاغ اعتبارات تأمین تجهیزات توانبخشی در کوتاهترین زمان ممکن به استانها را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: هنوز به ۶ ماه اول سال نرسیدهایم که ۵۰ درصد از کل اعتبارات تجهیزات توانبخشی به استانها ابلاغ شده است.
رضایی گفت: معتقدم که دولت نقطه ضعفی در عملکرد خود در حوزه تأمین تجهیزات توانبخشی نداشته است، اما در عین حال بزرگترین چالشی که در دولت سیزدهم با آن مواجه بودهایم که البته به خاطر تحریمها بوده است، ناتوانی شرکتهای وارد کننده در وارد کردن برخی از تجهیزات توانبخشی مانند سمعک بود که نمونه مشابه داخلی آن را در کشور نداریم. علیرغم اینکه منابع مالی خرید سمعک پیشبینی شده است، نبود سمعک از جمله چالشهاست که شرکتهای وارد کننده به دلیل محدودیتها مشکل اساسی دارند.
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